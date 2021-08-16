По меньшей мере четыре палестинца были застрелены во время столкновений с израильской армией в лагере беженцев Дженин на севере оккупированного Западного берега реки Иордан, сообщает Al Jazeera.

Свидетели сообщили телеканалу, что группа палестинцев участвовала в столкновениях с членами израильского отряда «мустаарибин» – секретного подразделения, состоящего из израильтян, замаскированных под палестинцев. Их сотрудники одеваются как арабы, изображают обычаи и этикет арабской культуры и бегло говорят по-арабски на соответствующем диалекте, чтобы не привлекать к себе внимания при проведении операций на территории палестинских городов.

​​​​​​​Сотрудники этого подразделения обычно появляются в палестинских районах с задачей арестовать людей. Агенты «мустаарибин» открыли огонь по палестинцам, говорят свидетели. По словам очевидцев, против палестинцев также были применены светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

​​​​​​​Источник в медицинском учреждении Дженина сообщил Al Jazeera, что 19-летний Салех Мохаммед Аммар и 21-летний Раед Зиад Абу Сеиф были ранены в столкновениях с «Мустарибин» и скончались от полученных ран. Тела двух других мужчин, одного из которых опознали как Нур Джаррар, а другого – как Амджада Ияд Азми, забрали израильские силы. Еще двое палестинцев были арестованы.

В ответ на этот рейд из сектора Газа была запущена ракета, первая с мая текущего года. Это не первый рейд «мустаарибин» в район Дженина. В июне сотрудники военной разведки Палестины были расстреляныизраильскими спецназовцами после того, как вступились за убитого оккупантами бывшего узника. По данным агентства Wafa, бывший узник – Джамиль аль-Амури, по некоторым данным, представитель палестинского сопротивления из «Исламского джихада», который много лет провел в израильской тюрьме. Он ехал на автомобиле в тот момент, когда по нему был открыт огонь. Убийство было совершено на глазах палестинских военных разведчиков, которые вступили в перестрелку.