ПОЛИТИКА
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Египетский шейх назвал местные тюрьмы «отелями и курортами»
Слова сторонника действующего президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси Халеда аль-Генди вызвали негодование населения. В последние годы в тюрьмах Египта гибнут политические заключенные
Египетский шейх назвал местные тюрьмы «отелями и курортами»
Египетский шейх назвал местные тюрьмы «отелями и курортами» / Others
16 августа 2021 г.

В Египте разгорелась общественная дискуссия после того, как член Высшего совета по делам ислама Египта и сторонник действующего президента страны Абдель-Фаттаха ас-Сиси Халед аль-Генди сравнил местные тюрьмы с отелями и курортами, сообщает AlBawaba.

Аль-Генди был приглашен на одно из религиозных ток-шоу на египетском телевидении, в ходе которого похвально отозвался об инициативе властей страны по полному изменению политики в отношении заключенных – вместо тюрем исправительные учреждения в Египте теперь называются «подразделениями социальной защиты», которые «принимают гостей».

По его словам, к пребыванию в египетской тюрьме следует отнестись как к отдыху в «отелях и курортах», а место лишения свободы – лишь учреждение, помогающее «лицам восстановить свои социальные роли». Подобные высказывания были встречены скепсисом египтян, обеспокоенных многочисленными случаями гибели политзаключенных в застенках тюрем страны.

Согласно отчету, опубликованному Human Rights Watch в декабре прошлого года, с 2015 года в печально известной тюрьме «Скорпион» умерло не менее 14 заключенных.

В этой же тюрьме в 2019 году скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси, свергнутый в ходе военного переворота в 2013 году. Переворот и последовавшие за ним репрессии вынудили тысячи египтян бежать из страны. Часть из них нашлаубежище в Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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