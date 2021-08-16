ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Как талибы заняли Афганистан и что будет дальше
Талибы вернули полный контроль над Афганистаном спустя 20 лет. Они стали занимать провинции после того, как США начали вывод войск из страны. Буквально за три месяца Афганистан перешел под контроль «Талибана», а президент и правительство были вынуждены бежать. #Афганистан #Талибан #США
Талибы вернули полный контроль над Афганистаном спустя 20 лет. Они стали занимать провинции после того, как США начали вывод войск из страны. Буквально за три месяца Афганистан перешел под контроль «Талибана», а президент и правительство были вынуждены бежать. #Афганистан #Талибан #США #выводвойск #армия #солдаты / Others
16 августа 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us