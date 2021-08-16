Как талибы заняли Афганистан и что будет дальше

Талибы вернули полный контроль над Афганистаном спустя 20 лет. Они стали занимать провинции после того, как США начали вывод войск из страны. Буквально за три месяца Афганистан перешел под контроль «Талибана», а президент и правительство были вынуждены бежать. #Афганистан #Талибан #США