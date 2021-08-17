Турецкие власти рассматривают варианты сохранения военного контингента в международном аэропорту Кабула, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники в правительстве.

Анкара и Вашингтон уже несколько месяцев обсуждают план, согласно которому турецкие военные продолжат охранять аэропорт Кабула после ухода американцев.

Но после того как «Талибан» 15 августа взял под контроль столицу страны, а афганское правительство пало, соглашение между Турцией и США оказалось под вопросом.

На вопрос о том, что в этой связи предпримет Анкара, турецкие официальные лица ответили, что Республика поддерживает дипломатические отношения с Афганистаном на протяжении последних 100 лет и между двумя странами существуют глубокие культурные связи.

«В настоящее время у нас нет договоренности о том, чтобы оставаться в Кабуле. Однако мы постараемся начать переговоры с талибами, чтобы увидеть, хотят ли они, чтобы мы сохранили свое присутствие, что было бы естественно для нас, учитывая глубокие связи», – заявил турецкий чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

«Турция по-прежнему может обеспечить безопасность аэропорта и помочь талибам получить дипломатическое присутствие в Кабуле. Это могло бы помочь им получить желаемое дипломатическое признание. Если они не хотят нашего присутствия, мы можем уйти», – добавил чиновник.

Официальные лица также подчеркнули, что, несмотря на участие в миссии НАТО в Афганистане, Анкара никогда не выполняла боевых задач против талибов, но пыталась поддержать госинституты страны.

«Мы не захватчики, и талибы это знают. В любом случае у нас там всего 600 военнослужащих», – сказал источник.

Военное присутствие в Кабуле будет иметь важное значение для интересов Турции в предстоящие годы, особенно потому, что Турция заинтересована в развитии экономических отношений, связанного с восстановлением страны, сказали в правительстве.

Анкара также считает, что культурные связи требуют постоянных и долгосрочных отношений с Афганистаном.

«У нас есть школы, бизнесмены и другие коммерческие предприятия в этой стране», – сказал чиновник. – Для нас будет стратегическим шагом остаться в Афганистане с помощью того, что мы называем «военной дипломатией»».

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил 16 августа газете Sabah, что, если присутствие Турции в Афганистане нежелательно, «мы можем эвакуировать наших солдат в течение 24 часов».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе отметил, что хочет встретиться с муллой Абдул Гани Барадаром, одним из основателей движения «Талибан», чтобы обсудить этот вопрос. Представитель «Талибана» сказал, что встреча возможна при «подходящих обстоятельствах». Позже Эрдоган указал, что Анкара сделает все возможное вместе с Пакистаном для стабилизации положения в стране, но не стал комментировать вопрос нахождения в Афганистане турецких войск.

Между тем, 16 августа бывший вице-премьер Турции Девлет Бахчели заявил в серии твитов, что для страны «немыслимо» вывести свои войска из Афганистана, добавив, что переговоры с талибами могут остановить поток афганских беженцев в страну.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17 августа подтвердил, что переговоры с талибами все еще продолжаются, и решение об эвакуации войск не принято.

Ранее о своем намерении установить контакт с талибами уже говорили в Китае, в России также допустили признание нового руководства Афганистана.