В арбитражном суде Северо-Кавказского округа принята к производству кассационная жалоба департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова, который оспаривает решение ростовского арбитража по вопросу увеличения арендной платы за землю под синагогой в Ростове, сообщает «Кавказ. Реалии».

Договор об аренде земли под зданием синагоги в переулке Газетном был заключен еще в 2001 году сроком до 2049 года. В нем была прописана формула расчета платы за аренду, которая включала в себя ставку земельного налога, ее индексацию, коэффициент зоны градостроительной ценности и так далее.

Однако в 2017 году администрация Ростова предложила местной еврейской общине внести изменения в формулу из-за «изменения экономической ситуации, что по объективным причинам повлекло существенный рост ставок арендной платы».

В феврале ДИЗО попытался узаконить новые условия аренды в судебном порядке. Однако там встали на сторону общины, отметив, что внесение несогласованных поправок в договор по инициативе одной из сторон недопустимо. В решении суда также сказано, что власти не уложились в трехлетний срок подачи иска.

В июне в апелляционном суде властям Ростова также было отказано в удовлетворении их требований, и они решили идти в кассационную инстанцию. Рассмотрение дела намечено на 6 октября.

В июне арбитражный суд Ростовской области отверг претензии Министерства обороны на здание бывшей мечети на территории воинской части в центре Ростова.

Ростовские мусульмане с 1980-х предпринимали попытки вернуть общине построенное в 1905 году здание в его первоначальном статусе мечети. С 1993 года верующие по исламским праздникам собирались возле этого здания и даже внутри, проводя коллективные молитвы.

В 2016 году Центральное духовное управление мусульман Ростовской области попросило городские власти безвозмездно предоставить право собственности на здание на основании федерального закона о передаче религиозным организациям исторической недвижимости, находящейся в госсобственности. Однако мэрия ответила отказом и заявила: речь идет якобы не об историческом здании мечети, а о построенном в 1980 году армейском клубе.

Власти хотели продать здание с торгов, но отменили их, когда Духовное управление мусульман заявило о намерении в них участвовать. В итоге город передал строение джазовой школе имени Кима Назаретова.