Россия увеличила вложения в казначейские обязательства министерства финансов США (US Treasuries) в июне 2021 года на $201 млн по сравнению с маем, сообщает «Интерфакс».

По данным американского Минфина, на конец июня России принадлежали казначейские облигации США на общую сумму $4,006 млрд против $3,805 млрд месяцем ранее. В том числе вложения РФ в долгосрочные бумаги не изменились и составили $305 млн, в то время как в краткосрочные – выросли до $3,701 млрд.

В апреле 2018 года на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае того же года показатель рухнул более чем в 3 раза – до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году объем инвестиций РФ в US Treasuries превышал $150 млрд.

Япония в июне осталась крупнейшим держателем американских долговых обязательств 25-й месяц подряд, нарастив вложения на $11,1 млрд относительно мая – до $1 трлн 277,3 млрд. Китай, занимающий вторую строчку, уменьшил портфель US Treasuries на $16,5 млрд – до $1 трлн 61,9 млрд.

Третью позицию с большим отрывом от лидеров продолжает занимать Великобритания ($452,9 млрд), четвертую – Ирландия ($322,9 млрд), пятую – Люксембург ($301,8 млрд). В топ-10 держателей американских госбумаг также входят Швейцария, Бразилия, Каймановы острова, Тайвань и Бельгия.

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне повысился на $66,8 млрд и составил $7 трлн 202,2 млрд, из которых бумаги на $4 трлн 239,4 млрд принадлежали правительствам или центральным банкам иностранных государств.