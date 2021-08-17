АНО «Институт развития интернета» получит из Резервного фонда правительства внеочередные 7 млрд руб. Средства предназначены «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи»,

пишет

РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства.

Информацию об увеличении бюджета и его целях подтвердил гендиректор Института развития интернета Антон Ключкин.

Ранее на эти цели было выделено ₽3 млрд. Дополнительные средства пойдут на поддержку не менее 200 интернет-проектов. Один источник сообщил изданию, что проекты должны быть реализованы до 31 декабря этого года, однако другой собеседник отметил, что до конца года завершать их необязательно.

В следующем году есть перспективы «значимого увеличения объемов средств» в 1,5 раза, на дальнейшую перспективу – в два раза, добавил собеседник РБК в администрации президента.

Выделенные на «государственный контент» ₽7 млрд Институт развития интернета распределит на конкурсе. Он заинтересует «Газпром-Медиа», Национальную медиа группу, ВГТРК, «Первый канал», RT, «Яндекс» и других «крупных игроков рынка». Планируется «взаимодействие» и с независимыми продюсерами и агентствами, уточняет Ключкин. По его словам, приоритет будет отдаваться проектам в рамках софинансирования.

Институт, который получит эти внушительные средства, работает с 2015 года. Его основали РАЭК, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Медиа-коммуникационный союз, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и создатель LiveInternet Герман Клименко при поддержке администрации президента. Своей задачей организация называет «построение дискуссионной площадки для интернет- и медиаотрасли, проведение публичных и заказных отраслевых исследований, а также налаживание диалога индустрии с властью».

С 2020 года ИРИ выступает оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежи. В числе реализованных проектов, поддержку которым организовал институт, продолжение сериала для онлайн-кинотеатра more.tv «Трудные подростки», а также подростковая драма «Сама дура».