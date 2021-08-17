В Саудовскую Аравию поступила партия бронеавтомобилей «Козак-5», разработанных и изготовленных украинской компанией НПО «Практика», сообщает Defence Express.

Председатель совета директоров компании Олег Высоцкий рассказал, что в 2021 году НПО «Практика» реализовала два экспортных контракта, один из них – с Саудовской Аравией. 60 адаптированных к ближневосточному климату бронеавтомобилей были доставлены в королевство двумя партиями.

Также Высоцкий отметил, что Саудовская Аравия является одним из крупнейших в мире покупателей оружия и добавил, что Эр-Рияд может потратить на украинские вооружения даже больше, чем украинская армия.

Бронеавтомобиль «Козак-5» был разработан в 2016 году. Он предназначен для нужд полиции и подразделений специальных операций.

Машина создана на основе Ford F-550, производимого в США. 10-тонный бронеавтомобиль оснащен защитой уровня STANAG 4569 level 2, которая может выдерживать попадание крупнокалиберных пуль.