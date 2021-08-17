Сирийский диктатор Башар Асад направил своего представителя в Вашингтон для обсуждения возобновления сотрудничества между режимом в Дамаске и США, утверждает источник The New Arab в российском Министерстве иностранных дел.

Рами Аль-Шаер, советник МИД РФ, сообщил о готовности режима Асада работать и координировать свои действия со США «по всем вопросам, связанным с Ближним Востоком», при условии согласия Вашингтона с тем, что Асад продолжит править Сирией. Он отметил, что режим Асада пошел на этот шаг из-за разногласий, возникших с его главным союзником Россией, которые недавно усугубились боевыми действиями между силами режима и повстанцами в провинции Дераа.

Силы режима продолжают обстреливать Дераа даже после подписанного при посредничестве России соглашения о прекращении огня, согласно которому повстанцы должны подчиниться режиму. Аль-Шаер заявил, что настойчивое требование России о прекращении огня в Дераа и соглашение Москвы с повстанцами поставили режим в шаткое положение на фоне падения популярности Асада, усугубляемого экономическим кризисом в Сирии.

​​​​​​​«В течение последних трех лет Дамаск делал ставку на то, что произойдет раскол в отношениях между странами-гарантами Астанинского соглашения – Ираном, Россией и Турцией, и использовал все средства, чтобы добиться этого. Я не буду преувеличивать, если скажу, что 90% сирийского народа хотят смены правительства», – сказал Аль-Шаер. Он отметил, что режим опасается, что мирные соглашения с повстанцами в Дераа и их дальнейшее присутствие на местах могут привести к политическим изменениям в Сирии. Также он не верит, что США согласятся на предложение режима, так как администрация президента США Джо Байдена вместе с РФ координирует выполнение резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая призывает к политическому урегулированию в Сирии.