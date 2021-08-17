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Семья бен Ладенов продает особняк в Лос-Анджелесе за $28 млн
Брат основателя «Аль-Каиды» Ибрагим бен Ладен продает роскошное поместье, которое было заброшено 20 лет со времен событий 11 сентября 2001 года
Семья бен Ладенов продает особняк в Лос-Анджелесе за $28 млн
Семья бен Ладенов продает особняк в Лос-Анджелесе за $28 млн / Others
17 августа 2021 г.

Брат лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена Ибрагим продает особняк в Лос-Анджелесе, пустующий после событий 11 сентября 2001 года, сообщаетNew York Post.

Особняк выставлен на продажу братом основателя «Аль-Каиды» на сайте агентства недвижимости Coldwell Banker. Ибрагим бен Ладен намерен получить за объект недвижимости не менее $28 млн.

Ибрагим бен Ладен владеет этим имуществом с 1983 года. 38 лет назад он купил особняк недалеко от престижного района Бель-Эйр за $1,65 млн.

«Дом готов к переделке, собственник не был здесь более 20 лет», – говорится в объявлении о продаже особняка.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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