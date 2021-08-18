О том, что европейское сообщество готовит некий масштабный план по предотвращению миграционного кризиса, стало известно от властей Франции. Президент Эммануэль Макрон сообщил, что принял решение разработать совместно с Германией и другими странами ЕС общую программу помощи беженцам из Афганистана, которые продолжают предпринимать отчаянные попытки покинуть Исламскую Республику всеми экстремальными способами на фоне полного провала американской программы эвакуации.

В общеевропейскую инициативу, по словам Макрона, должна войти «разработка единых правил защиты» приезжих, солидарные усилия по оказанию им помощи, а также создание «механизма сотрудничества со странами въезда и транзита мигрантов».

В частности, французский лидер был вынужден признать, что важнейшими государствами в урегулировании этого вопроса являются Турция, Пакистан и Иран. Без них работа просто невозможна, следует из его выступления. Дополнительных деталей этого плана французский лидер не привел.

То, что французское руководство согласилось пересмотреть свой предвзятый взгляд на сотрудничество с Турцией, выглядит довольно показательно: любой намек на повторение миграционного кризиса 2015-2016 годов, очевидно, погружает привыкших к комфорту французских стратегов в полную безысходность. Именно тогда европейским государствам удалось относительно безопасно пережить последствия наплыва приезжих из-за договоренностей с Анкарой, взвалившей на себя основные тяготы миграционного урегулирования.

Страх и ненависть в Брюсселе

Безапелляционное решение администрации Джо Байдена вывести все силы из Афганистана без согласования с кем-либо, спровоцировавшее в итоге гибель людей в аэропорту Кабула, привело к кризису доверия в трансатлантических отношениях. Чиновники в Брюсселе считают, что Белый дом попросту предал собственных союзников в Европе, оказывавших ему поддержку на протяжении многих лет в рамках афганского досье. Эти ощущения видны по заявлениям, звучащим в европейских столицах, некогда ликовавших по поводу избрания Байдена.

«Преждевременный вывод войск был серьезным и далеко идущим просчетом нынешней администрации, – выразил уверенность председатель комитета по международным отношениям германского бундестага Норберт Реттген. – Это наносит фундаментальный ущерб политическому и моральному авторитету Запада». Высказывания Реттгена являются неплохой иллюстрацией меняющегося отношения ЕС к администрации Байдена: германский политик являлся активным сторонником прихода демократа к власти в США.

«Афганистан – самая большая внешнеполитическая катастрофа со времен Суэца, – заявил председатель комитета по иностранным делам парламента Великобритании Том Тугендат, представляющий консерваторов. – Нам нужно еще раз подумать о том, как мы обращаемся с друзьями, кто имеет значение и как мы защищаем наши интересы». По поводу друзей парламентарий беспощадно прав. Пересмотреть и скорректировать их список европейским государствам не мешало бы.

Безальтернативность связей с Турцией

Убежденность в том, что Европе не под силу справиться с миграционным потоком, если тот все-таки хлынет через транзитные страны, в одиночку, выразила и канцлер Германии Ангела Меркель. Турецкие СМИ со ссылкой на информированные источники сообщили, что она сделала соответствующее заявление во время переговоров с членам Христианско-демократического союза. Согласно этим сведениям, Меркель поддержала идею о том, что региональным игрокам, которые согласятся принять у себя афганских беженцев, надо оказать всевозможную помощь.

Безусловно, практика показала, что миграционные договоренности между Анкарой и Брюсселем по поводу приема арабских беженцев, поток которых едва не похоронил под собой Европу, оказались эффективной формулой. В нынешних обстоятельствах Евросоюзу не остается ничего, кроме как согласовать с Турцией очередную сделку – уже по поводу Афганистана. Однако если европейские столицы действительно намерены вести с Анкарой прямой разговор об урегулировании этой проблемы, то им придется учесть некоторые вещи.

Опыт последних лет свидетельствует о том, что Евросоюз нередко готов ставить под удар качество отношений с Турцией в угоду конъюнктурным интересам «южного лагеря» членов блока, который продвигает инициативы о введении против Анкары санкций широкого диапазона действия за ее вполне законные действия в Средиземном море. Если Брюссель в самом деле нуждается в турецкой помощи в вопросе об афганских беженцах, ему придется более деликатно сотрудничать с турецкой стороной по самому широкому спектру вопросов.

В условиях тотального равнодушия со стороны некогда основного союзника у евросообщества есть жизненная необходимость вести более самостоятельную внешнюю политику, повышая собственную субъектность в международных отношениях. Укрепление взаимодействия с Турцией – неизбежный этап этого дипломатического взросления.