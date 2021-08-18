У американо-ирландской Mallinckrodt, фармацевтической компании с более чем полуторавековой историей, есть акционеры из России. Сведения об этих миноритариях были раскрыты в документах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC),пишет РБК.

В размещенной в начале августа форме, в которой раскрывается акционерное владение свыше 5%, американская Buxton Helmsley Group (занимается управлением активов) раскрыла данные о 31 инвесторе из разных стран, в том числе о 13 с российским гражданством. Среди них, в частности, Владислав Дикий из Москвы, Роман Донцов из Краснодара, Владимир Коваленко из Пскова.

Личные сведения, указанные в опубликованном на сайте SEC документе, совпадают с данными совладельца уфимской строительной компании «СУ-10» Валерия Мансурова и предпринимателя в сфере общепита Ваника Петросяна (РБК направил им запрос). Совокупно с Buxton Helmsley они владеют 5,6% (4,7 млн акций) фармпроизводителя.

Акционеров из России на самом деле может быть гораздо больше, считает Дмитрий Филатов, один из частных инвесторов Mallinckrodt (хотя в опубликованном файле не фигурирует), с которым удалось связаться РБК. Доля российских инвесторов может достигать 10% от общего числа, полагает он.

О значительном числе инвесторов из России знает и совладелец медицинских компаний из Новосибирска Сергей Заволожин (владеет 0,1% акций Mallinckrodt).

Mallinckrodt основана в 1867 году братьями Маллинкродт в Сент-Луисе. Ее бизнес сосредоточен в США, хотя зарегистрирован производитель в Ирландии. Mallinckrodt известна производством опиоидных, а также радиофармацевтических препаратов для медицинской диагностики.

Осенью 2019 года правительство США инициировало расследование из-за агрессивного маркетинга производителей опиоидных препаратов, вызывающих привыкание. Mallinckrodt и другие производители препаратов этой группы обвиняются в сокрытии рисков употребления опиоидных препаратов для увеличения продаж и, тем самым, снижении страховых выплат. В октябре 2020 года компания начала процедуру банкротства и провела делистинг на Нью-Йоркской бирже. Как отмечает РБК, в 2015 году стоимость акций компании достигала $132, а сейчас – ниже $1.