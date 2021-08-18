Вторая Карабахская война развеяла бытующий в Ереване миф о том, что Россия в любой момент готова направить свою армию для защиты армянских интересов на Южном Кавказе. До последнего момента премьер Никол Пашинян ждал, что Владимир Путин отправит миротворцев и остановит наступление азербайджанской армии. В конце концов миротворцы пришли, но не для того, чтобы воевать или сдерживать военных Азербайджана, а по согласованию с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. К тому моменту армянские ВС уже потеряли Гадрут и Шушу, что было крайне болезненно для Еревана. Ведь теперь Армения не сможет рассчитывать на то, что Нагорный Карабах как политическое формирование будет иметь именно те границы, которые имела НКАО при СССР.

Армянских экспертов и политиков разочаровал и тот факт, что под давлением Путина Армения вынуждена была без боя сдать три буферных района вокруг Нагорного Карабаха – Агдам, Кельбаджар и Лачин. Теперь нечем торговаться.

С тех пор разочарование в России у армян лишь усилилось. Мало того, что Москва «не защитила братскую христианскую страну», члена ОДКБ, но и спокойно наблюдает за новыми военными инцидентами на заново выстраиваемых границах Армении и Азербайджана. Примерно с мая между армянскими и азербайджанскими ВС идут перестрелки.

Ереван не хочет отдавать территории, перешедшие под контроль Баку по меморандуму от 9 ноября (подписанному Россией, Арменией и Азербайджаном). Борьба идет за каждый метр земли. В середине мая произошли столкновения у озера Гарагель на границе Сюникской области Армении. В июне-июле Ереван обстреливал позиции азербайджанских военных в Кельбаджаре и Шуше. Атаки совершаются даже по Нахичеваню. Ставка явно делается на то, чтобы вызвать ответные удары Азербайджана по основной территории Армении и активизировать статью ОДКБ о коллективной обороне.

Попытки таки привлечь Россию к конфликту заканчиваются полным провалом. Кремль ограничивается заявлениями в духе «мы следим за ситуацией». Вот одно из последних выступлений МИД по теме обострения на границе двух стран. «Серьезно обеспокоены недавними вооруженными инцидентами на отдельных участках азербайджано-армянской границы, приведшими к человеческим жертвам. Выражаем соболезнования семьям погибших, желаем выздоровления пострадавшим и раненым», – заявил 30 июля заместитель директора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов. Он отметил, что Москва призывает обе стороны воздержаться от насилия и РФ готова оказать посреднические услуги для нормализации отношений.

В конце июля премьер-министр Армении вновь попытался привлечь ОДКБ и Россию. Он попросил прислать на армяно-азербайджанскую границу российских пограничников. Однако Кремль дал понять, что не намерен втянуть себя в конфликт, рискующий испортить отношения с Баку. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на прямо поставленный вопрос о размещении российских пограничников ответил уклончиво: «Контакты с Ереваном продолжаются, больше мне добавить нечего».

Пока МИД РФ сохраняет нейтралитет, правительство Пашиняна зондирует почву на Западе. Первая серьезная заявка была сделана в мае после столкновений у Гарагеля. Пашинян предложил разместить в Армении военных одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, намекая на США и Францию. Хотя администрация Джозефа Байдена настроена более проармянски, чем предыдущая, и одним из первых решений Байден признал «геноцид армян», все же для Вашингтона контакты с Баку тоже важны. Неслучайно США сняли поправку о непредоставлении Азербайджану вооружений.

Франция свою поддержку Армении демонстрирует более открыто. Во время Второй Карабахской войны Париж показал, что он на стороне Еревана. Франция критиковала якобы отправку боевиков из Сирии в Карабах. Французский парламент признал независимость самопровозглашенного НКР. Ряд шагов в направлении создания своего геополитического присутствия в регионе Париж уже предпринял.

В начале июля Франция и Армения провели «успешные» переговоры по военному сотрудничеству на уровне главы минобороны Армении и посла Франции. Согласно местным СМИ, достигнуты договоренности о предоставлении Парижем военной помощи Еревану. Две страны нацелены на осуществление мер по обеспечению безопасности в регионе, что подразумевает не только поставку Армении вооружений, но и, возможно, размещение миротворцев. Чуть ранее, 17 мая, Пашинян заявлял, что в телефонном разговоре с ним французский президент Эммануэль Макрон подтвердил готовность Парижа оказать военную поддержку в рамках мандата ООН. Реакция Макрона «была однозначной», сказал Пашинян.

Если на сообщения о военной поддержке Армении Макрон старается не реагировать, и такие интерпретации звучат из уст Пашиняна, то политическую поддержку Еревану француз не скрывает. Во время событий у озера Гарагель Макрон на армянском языке потребовал от Баку вывести войска с армянских территорий. «Вооруженные силы Азербайджана вторглись на территорию Армении». Их необходимо немедленно отозвать. Я снова говорю армянскому народу, что Франция едина (с вами – ред.) и останется таковой», – написал Макрон в Твиттере 13 мая.

Для Макрона сложившаяся ситуация, при которой Россия не отвечает мольбам Пашиняна о помощи, – это шанс. Он пытается заполнить образовавшийся вакуум французским влиянием. Мотивов несколько.

Во-первых, противостояние с Турцией, усилившейся в Азербайджане и регионе после Карабахской войны. С Анкарой Париж не может поделить влияние в Средиземном море, Ливии и Сирии.

Второй мотив – 700-тысячное армянское население Франции, которое может проголосовать за Макрона на президентских выборах в 2022 году.

Третий мотив – попытка вытеснить Россию из его исторической зоны интересов.

И четвертое – канцлер ФРГ скоро уходит, и Макрон старается показать себя новым лидером ЕС, добивающимся успехов во внешней политике.

Несмотря на совпадение интересов Пашиняна и Макрона в деле усиления роли Франции в Армении и на Южном Кавказе, этому есть множество препятствий. В политическом смысле окончательное урегулирование в Нагорном Карабахе опирается на трехсторонний меморандум от 9 ноября, который не подписывала французская сторона. Поддержка Парижем Еревана дискредитировала Францию как сопредседателя МГ ОБСЕ, поэтому Алиев вряд ли будет согласен на этот формат при урегулировании отношений с Арменией.

В военном отношении, несмотря на прозападность Пашиняна, решающее слово за Россией. 102-ая военная база РФ все еще стоит в Гюмри, и если Армения попытается привлечь в страну военных стран НАТО, то Москва может наказать своего союзника по ОДКБ.