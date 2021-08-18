18 августа 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Талибан провел первую пресс-конференцию после занятия Кабула
Пресс-секретарь движения «Талибан» Зебихулла Муджахид во время общения с журналистами в Кабуле заверил, что война окончена, они не намерены кому-то мстить, объявляется всеобщая амнистия, всем СМИ разрешено работать в стране и что женщины – ключевая часть афганского общества, и у них есть все права по исламу. #Афганистан #Талибан #прессконференция
Талибан провел первую пресс-конференцию после занятия Кабула / Others
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