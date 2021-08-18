Талибан провел первую пресс-конференцию после занятия Кабула

Пресс-секретарь движения «Талибан» Зебихулла Муджахид во время общения с журналистами в Кабуле заверил, что война окончена, они не намерены кому-то мстить, объявляется всеобщая амнистия, всем СМИ разрешено работать в стране и что женщины – ключевая часть афганского общества, и у них есть все права по исламу. #Афганистан #Талибан #прессконференция