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Две трети убитых за 10 лет женщин России были жертвами домашнего насилия
Среди женщин, убитых в РФ с 2011 по 2019 годы, 65,8% были жертвами партнеров или родственников. Самый высокий уровень насилия – в Московской области и регионах Урала, на Кавказе показатели оказались практически минимальными
Две трети убитых за 10 лет женщин России были жертвами домашнего насилия
Две трети убитых за 10 лет женщин России были жертвами домашнего насилия / Others
18 августа 2021 г.

За период с 2011 по 2019 годы были убиты более 18,5 тысячи женщин, из них 12,2 тысячи были убиты партнером или родственником, подсчитали в Консорциуме женских неправительственных организаций на основе изучения судебных приговоров. Среди убитых в результате домашнего насилия женщин 81% погибли от рук партнера, остальные 19% – от рук других родственников. Авторы исследования отмечают, что это соотношение из года в год меняется не более чем на 1%.

Всего за этот период было вынесено более 81 тысячи приговоров об убийстве, среди них 9 868 – по делам об убийстве женщины партнером. Это 53% от всех приговоров об убийстве женщин и 12% от всех приговоров об убийстве.

По данным ООН за 2018 год, в среднем по миру доля погибших в результате домашнего насилия составляет 58% от всех убитых женщин. В странах Европы этот показатель составляет 38%, в Африке – 69%, отмечают авторы исследования.

«На фоне общей картины Россия является абсолютным лидером по процентному соотношению женщин, убитых партнерами, – 53%», – пишут исследователи. В среднем по миру этот показатель составляет 34%, еще 24% приходится на смерти от рук родственников и 42% – на убийства по другим причинам.

Самый высокий уровень насилия – в Московской области и регионах Урала, говорится в исследовании. При этом на Кавказе показатели оказались практически минимальными во всей стране. Правозащитники отмечают, что официальные данные по бытовой преступности в республиках Северного Кавказа не могут соответствовать действительности. Причинами этого называют замалчивания, неадекватное следствие и то, что многие дела не доходят до суда.

Авторы исследования призывают российские власти признать проблему домашнего насилия, принять закон для его предотвращения и обеспечить поддержку пострадавшим женщинам.

В рамках исследования правозащитницы изучили находящиеся в открытом доступе приговоры по статьям об убийстве (статья 105 УК), убийстве в состоянии аффекта (статья 107 УК) и избиении до смерти (часть 4 статьи 111 УК). Судебные решения проанализировали с помощью программы «Света».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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