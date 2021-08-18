За период с 2011 по 2019 годы были убиты более 18,5 тысячи женщин, из них 12,2 тысячи были убиты партнером или родственником, подсчитали в Консорциуме женских неправительственных организаций на основе изучения судебных приговоров. Среди убитых в результате домашнего насилия женщин 81% погибли от рук партнера, остальные 19% – от рук других родственников. Авторы исследования отмечают, что это соотношение из года в год меняется не более чем на 1%.

Всего за этот период было вынесено более 81 тысячи приговоров об убийстве, среди них 9 868 – по делам об убийстве женщины партнером. Это 53% от всех приговоров об убийстве женщин и 12% от всех приговоров об убийстве.

По данным ООН за 2018 год, в среднем по миру доля погибших в результате домашнего насилия составляет 58% от всех убитых женщин. В странах Европы этот показатель составляет 38%, в Африке – 69%, отмечают авторы исследования.

«На фоне общей картины Россия является абсолютным лидером по процентному соотношению женщин, убитых партнерами, – 53%», – пишут исследователи. В среднем по миру этот показатель составляет 34%, еще 24% приходится на смерти от рук родственников и 42% – на убийства по другим причинам.

Самый высокий уровень насилия – в Московской области и регионах Урала, говорится в исследовании. При этом на Кавказе показатели оказались практически минимальными во всей стране. Правозащитники отмечают, что официальные данные по бытовой преступности в республиках Северного Кавказа не могут соответствовать действительности. Причинами этого называют замалчивания, неадекватное следствие и то, что многие дела не доходят до суда.

Авторы исследования призывают российские власти признать проблему домашнего насилия, принять закон для его предотвращения и обеспечить поддержку пострадавшим женщинам.

В рамках исследования правозащитницы изучили находящиеся в открытом доступе приговоры по статьям об убийстве (статья 105 УК), убийстве в состоянии аффекта (статья 107 УК) и избиении до смерти (часть 4 статьи 111 УК). Судебные решения проанализировали с помощью программы «Света».