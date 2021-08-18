ПОЛИТИКА
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В Кабуле женщины вышли на митинг
В Кабуле афганские женщины вышли на улицы в защиту своих прав. На плакатах участниц акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины". #Кабул #Афганистан #женщины
В Кабуле афганские женщины вышли на митинг в защиту своих прав перед президентским дворцом. На плакатах участниц акции написано: "Работа, образование и участие в политической жизни – право каждой женщины". / Others
18 августа 2021 г.
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