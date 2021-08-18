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Марокко обвиняют во втягивании Израиля в «опасную авантюру» против Алжира
МИД Алжира утверждает, что атаки на региональные позиции страны направляются Рабатом. Между странами долгие годы сохраняются напряженные отношения
Марокко обвиняют во втягивании Израиля в «опасную авантюру» против Алжира
Марокко обвиняют во втягивании Израиля в «опасную авантюру» против Алжира / Others
18 августа 2021 г.

Алжир обвиняет министра иностранных дел Марокко Насера ​​Буриту в желании втянуть своего «нового ближневосточного союзника в опасную авантюру» против Алжира, сообщает Middle East Eye.

В своем недавнем заявлении МИД Алжира выразил недовольство прозвучавшими из Рабата «ошибочными и злонамеренными заявлениями» в отношении Алжира и его региональной роли, а также его отношений с «третьей страной», под которой подразумевается Израиль.

Заявление было сделано через несколько дней после визита министра иностранных дел Израиля Яира Лапида в Марокко, в ходе которого страны договорились повысить уровень дипломатических отношений и открыть посольства в течение нескольких месяцев. Кроме того, Лапид сообщил, что он обсудил с марокканским коллегой «общие опасения по поводу роли, которую Алжир играет в регионе». Министр иностранных дел Израиля отметил, что опасения вызваны «сближением Алжира с Ираном». Также Лапид выступил с критикой кампании, развернутой Алжиром и рядом других арабских стран против решения Африканского союза предоставить Израилю статус наблюдателя.

МИД Алжира заявил, что заявления Лапида были «спровоцированы Насером Буритой в качестве министра иностранных дел Марокко», считая, что эти комментарии отражают желание Рабата «втянуть своего нового ближневосточного союзника в опасную авантюру против Алжира, его ценностей и его принципиальных позиций».

Марокко – одна из четырех стран Ближнего Востока и Северной Африки (наряду с Бахрейном, Суданом и ОАЭ), нормализовавших в 2020 году отношения с Израилем. Решение Рабата поддерживать отношения с Израилем было принято после того, как президент США Дональд Трамп признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой.

Между Марокко и Алжиром на протяжении десятилетий сохраняются напряженные отношения. В июле Алжир отозвалсвоего посла в Марокко после поддержки Рабатом «самоопределения» народа Кабилии – населенной берберами территории на севере Алжира, где существуют сепаратистские настроения. В свою очередь, Марокко долгие годы обвиняет Алжир в поддержке фронта Полисарио – группировки, выступающей за независимость Западной Сахары, которую Рабат считает сепаратистской.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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