Жители Палестины продолжают свою борьбу против израильского проекта уничтожения мечети Ибрагима (Аль-Харам Аль-Ибрахими), пишетMiddle East Eye.

10 августа жители Хеврона (Эль-Халиля) на оккупированном Западном берегу проснулись от звука тяжелой техники, работающей возле мечети Ибрагима. Большое количество израильских солдат стерегли внешние дворы мечети, пока их техника выкапывала извилистую дорогу в рамках плана по установке электрического лифта на этом месте.

Маршрут, который прокладывают израильтяне, должен вести к стоянке мечети, отрезая около 330 квадратных метров внутреннего двора. Приказ о конфискации и аннексии земли мечети был опубликован 12 мая 2020 года. Палестинцы пытались опротестовать это решение, но после года споров работы на этом объекте начались. Израильские власти заявили, что задача лифта – вроде как облегчить доступ для людей с ограниченными возможностями со стороны, контролируемой оккупантами.

Однако директор Комитета по восстановлению Хеврона Имад Хамдан считает, что истинная цель проекта – отнюдь не гуманитарная. На самом деле это попытка захватить большой участок земли и иудаизировать мечеть.

«Они утверждают, что обладают гуманными чувствами. Почему же мы видим, как мусульмане страдают, пытаясь добраться до мечети, преодолевая препятствия, мешающие их передвижению, их раздевают и обыскивают с применением военной силы?» – задается вопросом Хамдан.

Он уверен, что проект изменит общий вид здания, площадь которого составляет 190 квадратных метров. Израильские оккупационные власти также планируют построить мост, идущий к верхней лестнице мечети.

«Цель Израиля с момента оккупации Хеврона и мечети Ибрагима – придать этому месту еврейский характер. В течение многих лет Израиль намеренно стирал палестинское исламское присутствие из мечети Ибрагима и заменял его колониальным сионистским», – говорит Хамдан.

Хеврон – крупнейший палестинский город на Западном берегу реки Иордан, большая часть которого контролируется Палестинской автономией. При этом старый центр города, включая мечеть Ибрагима, остается под израильским военным контролем. В городе вдвое больше израильских солдат, чем поселенцев. Более 600 тысяч израильских евреев живут в поселениях на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме в постройках, считающихся незаконными по международному праву.