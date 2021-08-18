Мировое сообщество должно дать талибам шанс сформировать правительство Афганистана и проявить себя, заявил глава генерального штаба армии Великобритании сэр Николас Патрик Картер, передает Sky News.

По его словам, нынешние талибы могут отличаться от управлявших страной в 1996-2001 годах. Картер предположил, что талибы не хотят снова стать международными изгоями, поэтому их поведение стало более умеренным. Он также сообщил, что Лондон сотрудничает с талибами «на местах», поскольку те помогают сохранить спокойствие и безопасность в Кабуле, в том числе в аэропорту города.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в палате общин, заявил о необходимости получения от талибов определенных гарантий. «Мы должны считаться с существующими реалиями, что в Афганистане произошла смена политического режима. Мы приняли решение о том, что признавать новые власти в Афганистане преждевременно. Мы будем судить об этом режиме, основываясь на его действиях, а не словах», – приводит слова Джонсона The Independent.

При этом бежавший из Афганистана исполняющий обязанности управляющего Центральным банком страны Аджмал Ахмади считает, что в ближайшее время афганская валюта обесценится, а талибы введут контроль за движением капитала и ограничат доступ к доллару.