Старший менеджер по коммуникациям БАПОР Джонатан Фаулер рассказал агентству «Анадолу» о тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа, вызванной израильскими атаками и осадой.

По его словам, ситуация достигла беспрецедентного уровня трагедии.

«Медикаментов, еды и воды катастрофически не хватает. Постоянные перемещения, смерти и разрушения — все это последствия техногенной катастрофы, затрагивающей 2 млн жителей. Их выживание зависит от гуманитарной помощи, но даже минимальные потребности не удовлетворяются», — заявил Фаулер.

С 7 октября 2023 года в Газу ежедневно въезжает в среднем 75 грузовиков с гуманитарной помощью, хотя для нормального обеспечения жителей требуется около 500. Особенно тяжелая ситуация на севере Газы, где проживает 400 тыс. человек, из которых помощь получает только 340 тыс.

Одновременно Amnesty International опубликовала доклад, обвиняющий Израиль в геноциде палестинцев. Организация изучила действия Израиля в Газе с октября 2023 года по июль 2024 года, собрав свидетельства более 200 человек и проанализировав визуальные материалы.

В докладе говорится, что Израиль не понес ответственности за разрушения и убийства. Более того, высокопоставленные израильские чиновники призывали к запрещенным действиям в отношении палестинцев. Amnesty напоминает, что для обвинения в геноциде достаточно намерения уничтожить защищаемую группу.

«По отдельности некоторые из действий, изученные Amnesty International, представляют собой серьёзные нарушения международного гуманитарного права или международного права в области прав человека. Но если рассматривать всю военную кампанию и последствия политики и действий Израиля в совокупности, то единственным разумным заключением является намерение совершить геноцид», - говорится в докладе.

Израильские власти пока не дали содержательного ответа на результаты исследований Amnesty International.

«Правительства должны перестать притворяться, что они не в состоянии положить конец геноциду, который стал возможен из-за того, что Израиль десятилетиями безнаказанно нарушал международное право. Государства должны пойти дальше простых выражений сожаления или тревоги и принять решительные и последовательные меры на международной арене, каким бы неприятным ни было признание факта геноцида для некоторых союзников Израиля», - подчеркнула генеральный секретарь организации Аньес Калламар.