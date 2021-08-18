ПОЛИТИКА
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Французы возмущены заявлением Макрона о защите от афганских беженцев
Макрона раскритиковали за обещание остановить поток афганских беженцев с помощью европейского механизма. Президент Франции заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. #Макрон #Франция #Афганистан
Макрона раскритиковали за обещание остановить поток афганских беженцев с помощью европейского механизма. Президент Франции заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. / Others
18 августа 2021 г.
Истории
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