18 августа 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Французы возмущены заявлением Макрона о защите от афганских беженцев
Макрона раскритиковали за обещание остановить поток афганских беженцев с помощью европейского механизма. Президент Франции заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. #Макрон #Франция #Афганистан
Макрона раскритиковали за обещание остановить поток афганских беженцев с помощью европейского механизма. Президент Франции заявил, что дестабилизация ситуации в Афганистане грозит неконтролируемым потоком миграции в Европу. / Others
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