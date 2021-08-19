Израильские официальные лица встревожены победой талибов в Афганистане. Трудно скрываемый страх виден в их анонимных и публичных высказываниях. Источник издания Breaking Defense в сионистском оборонном ведомстве открыто заявил, что капитуляция американцев вместе с уверенной хваткой талибов – это «дурной знак», последствия которого аукнутся всему Ближнему Востоку. Больше всего собеседника Breaking Defense пугает то, что американская сторона продемонстрировала готовность быстро отказываться от своих военных обязательств.

Не менее боязливо прозвучали и ремарки отставного генерал-майора Амоса Ядлина, некогда главы военной разведки Армии обороны (ЦАХАЛ). На основе афганских событий бывший разведчик делает вывод, что любая региональная страна, которая считала себя союзницей американцев, будь то Саудовская Аравия или Египет, теперь не может не понимать, что она рискует остаться наедине с проблемами, если случится какой-нибудь военный кризис. «Это может привести к ситуации, когда эти страны укрепят свои оборонные отношения с Россией и Китаем», – резюмирует Ядлин.

Палестинский союзник

Больше всего израильтяне боятся развития отношений между «Талибаном» и палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет большинство ивритоязычных изданий.

После того, как Кабул был взят талибами, глава политического бюро палестинской организации Исмаил Хания переговорил по телефону со своим коллегой – муллой Абдул Гани Барадаром и поздравил его с «поражением американской оккупации». Высокопоставленный представитель ХАМАС выразил уверенность, что бегство США из Афганистана – это «прелюдия к гибели всех оккупационных сил». В свою очередь, Барадар поблагодарил палестинское сопротивление, пожелав ему «победы и расширения прав и возможностей».

Сионистское правительство всерьез считает, что все тренировочные базы и военные объекты, которые до некоторых пор принадлежали правительственной армии Афганистана, теперь будут открыты и для бойцов ХАМАС.

С учетом качества отношений между двумя движениями между сектором Газа и Афганистаном вполне могли появиться программы военного обмена. В этих обстоятельствах не меньшее беспокойство для сионистов представляет и перспектива того, что талибы захотят направить в Палестину оружие и боеприпасы, чтобы помочь сопротивлению.

Выместить зло на Иране

Израильские стратеги видят в этом и некоторый набор возможностей. Как говорят источники Al-Monitor в разведсообществе сионистов, события в Афганистане – это хороший способ убедить администрацию Джо Байдена в необходимости перенаправить освободившиеся ресурсы на борьбу с Ираном.

«Шок, который испытали Байден и его люди, резкая общественная реакция в США и в мировых СМИ могут иметь прямо противоположный эффект, подобный эффекту маятника», – цитирует Al-Monitor своего собеседника.

По его словам, то унизительное положение, в котором оказались США после победы талибов, просто требует от Белого дома показать свою силу в других досье. Пусть это будет противостояние иранскому военно-политическому влиянию, решили в Израиле. Именно этот фактор, как сообщается, повлияет на переговоры, которые должны провести в Вашингтоне в ближайшие недели Байден и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

В то же время израильские официальные лица просчитывают вариант, при котором афганские события заставят арабские государства Ближнего Востока интенсифицировать контакты с сионистами. Они убеждены, что страх перед укреплением Ирана не оставит мусульманским странам никакого выбора. Однако самонадеянность – самое слабое место Израиля.

Наказать финансово

Сейчас у сионистских властей гораздо больше оснований переживать за судьбу той финансовой и военной помощи, которые оказывают им США по инерции союзнических отношений, ведь, по большому счету, события в Афганистане продемонстрировали, что Вашингтон готов поступиться своими традиционными обязательствами перед партнерами, если их политика не будет соответствовать его представлениям о ценностях и национальных интересах. А поведение Израиля – это регулярная компрометация всего того, что защищают США.

После того, как Палестину потрясло наступление сионистов в мае этого года, президент группы «Американцы за мир сейчас» и ветеран ЦАХАЛ Хадар Сасскинд выступил с целой колонкой в Time по поводу того, что «продолжение оказания Израилю военной помощи без каких-либо условий не отвечает интересам политики США». По его словам, если американская сторона хочет поддерживать мир и международное право, она должны четко обеспечить, чтобы ее средства служили целям внешней политики Америки, а не шли на нарушения прав человека.

По словам Сасскинда, Израиль нужно поставить «в равные условия со всеми остальными странами, получающими помощь США», которым, кстати говоря, она оказывается на определенных условиях. Если израильтяне продолжат свою политику изгнания палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах, а жители еврейских поселений снова решатся на расширение, то США следует сократить свою помощь, уверен Сасскинд. Вероятно, это главное, чем должен быть озабочен Беннет, отправляясь в Вашингтон.