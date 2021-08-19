Рейтинг одобрения 46-го президента США Джо Байдена снизился с 53 до 46%, показал совместный опрос Reuters и Ipsos, опубликованный 18 августа. Отдельный опрос Ipsos (оба были проведены в понедельник) свидетельствует, что менее половины американцев одобряют то, как Байден руководил военными и дипломатическими усилиями США в Афганистане в этом году: 51% опрошенных негативно оценили его действия.

Reuters сообщает, что оценка американцами политики Байдена оказалась ниже, чем в случае трех предыдущих президентов, при которых США участвовали в конфликте в Афганистане, — Дональда Трампа, Барака Обамы и даже Джорджа Буша-младшего, принявшего решение об интервенции после событий 11 сентября 2001 года.

Снизилось и число американцев, в целом поддерживающих вывод войск из Афганистана. Если в апреле «за» были 69%, то опубликованный 16 августа опрос Morning Consult / Politico показал снижение этой доли до 49%.

Байден, вступивший в должность 20 января этого года, принял эстафету по выводу американских военных из Афганистана от своего предшественника, республиканца Трампа. По плану Трампа, вывод должен был состояться до конца мая этого года. В апреле Байден сдвинул сроки на август-сентябрь. Финальной датой было названо 11 сентября – 20-я годовщина атаки «Аль-Каиды» на США, отмечает РБК. Одним из первых Байдена раскритиковалархитектор сделки с талибами Дональд Трамп. Если весной Трамп поддерживал вывод войск, то теперь заявляет, что он стал «величайшим унижением в истории» и выводить войска следовало другим способом.

При этом Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что у США не было возможности уйти из Афганистана без создания хаоса, но если бы американские войска остались в стране дольше, то ситуация потребовала бы ввода дополнительных вооруженных сил.

По данным ABC, после захвата Кабула более 11 000 американцев и десятки тысяч афганцев пытались эвакуироваться из страны. США заявили поздно вечером во вторник, что успешно эвакуировали из Афганистана 3200 человек, включая весь персонал посольства США, кроме основной группы дипломатов, которая находится в кабульском аэропорту. Чиновники заявили, что надеются увеличить количество эвакуируемых до 9000 человек каждый день. Как отмечает телеканал, правительство США не предоставило своим гражданам в Афганистане безопасный транспорт для проезда до аэропорта.

«Послушайте, одна из вещей, о которой мы не знали, – это то, что талибы будут пытаться удержать людей от отъезда [из страны]», – добавил Байден в свежем интервью.

Но президент США не исключает, что военные могут сохранить контингент в Афганистане даже после 31 августа, если к этому моменту не удастся эвакуировать из страны всех американских граждан.

Ранее США заморозили активы Центрального банка Афганистана на сумму почти $9,5 млрд и прекратили поставки наличных денег в страну, чтобы к ним не получили доступ талибы, заявил Bloomberg официальный представитель администрации американского президента. По его словам, активы центрального банка Афганистана в США не будут доступны талибам, которые остаются в санкционном списке американского Минфина. В свою очередь, директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс указал, что «Талибан» не сможет получить доступ к ресурсам МВФ.

«Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. В настоящее время в международном сообществе отсутствует ясность в отношении признания правительства в Афганистане, вследствие чего страна не может получить доступ к SDR (special drawing rights или специальные права заимствования – расчетная денежная единица, которую использует МВФ) или другим ресурсам МВФ», – сказал Райс.

Страна должна была получить SDR в рамках утвержденного в начале августа плана МВФ по выделению $650 млрд на восстановление мировой экономики. Теперь же МВФ заявил, что Афганистан не сможет использовать активы, потому что новый режим власти в стране не получил международного признания.