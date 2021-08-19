Доля компаний-зомби в российской промышленности составляет 10-15%. К такому выводу пришли эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в обзоре деловой активности российской промышленности.

В категорию «зомби» аналитики института включают неэффективные, убыточные промышленные организации, которые находятся на грани банкротства и выпускают неконкурентную продукцию, которая практически не пользуется спросом, пишут «Ведомости».

Эксперты ВШЭ сообщили, что убыточные заводы, как правило, находятся в небольших городах и финансируются местными властями для сохранения рабочих мест и доходов населения. Банки вынуждены кредитовать такие предприятия.

По последним данным Росстата за январь-май, среди крупных и средних промышленных предприятий в обрабатывающем секторе 27,8% оказались нерентабельными. Каждое третье производство компьютеров, электронных и оптических изделий (32,6%) также признали убыточным. В этот список попали заводы по выпуску табачных изделий (35,5%), напитков (31%) и полиграфической продукции (38%). Убыток показало каждое пятое (21,5%) предприятие фармацевтики, 29,8% машиностроительных заводов, 22,5% металлургических производств и 27,5% предприятий пищевой промышленности.

По данным обзора, на 1 июня 2021 года долги 1400 фабрик и заводов обрабатывающего сектора составили 2,037 трлн рублей. Из этой суммы 1,347 трлн предприятия должны поставщикам, еще 33,3 млрд – в бюджеты и внебюджетные фонды. Рекордсменами по неоплаченному долгу остаются российские НПЗ, просрочившие платежи на 1,067 трлн рублей. Крупные задолженности также у производителей лекарств (25,5 млрд рублей), бумаги (12,9 млрд) и металлургов (101,6 млрд).

Эксперты отметили, что часть предбанкротных или убыточных предприятий следовало бы вывести с рынка или перепрофилировать, однако для этого требуются значительные вложения. Отдельный вопрос – что будет с людьми, которые сейчас работают на этих предприятиях и получают стабильный доход.

Расчеты ВШЭ базируются на результатах опросов руководителей около 4000 крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов Федерации, которые в ежемесячном режиме проводит Росстат. Представитель Минпромторга в комментарии «Ведомостям» оценку института назвал объективной, но призвал не драматизировать ситуацию. По его словам, то, что эксперты называют компаниями-зомби, – это, как правило, закрытые объекты, которые тем не менее дешевле и проще сохранять как юридическое лицо и имущественный комплекс, чем ликвидировать.

Тем не менее, число корпоративных банкротств выросло в России впервые за 4 года: в январе-июне несостоятельными были признаны 4918 юридических лиц. При этом кредиторы сообщили о намерении обанкротить 15 955 должников. Это почти на треть больше, чем годом ранее, и на 14,6% выше показателя, чем за первую половину докризисного 2019 года. В первой половине года в России резко увеличилось также количество личных банкротств. За это время суды признали несостоятельными 88 000 россиян. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда банкротами стали 42 700 человек.