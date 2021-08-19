Афганистан располагает залежами полезных ископаемых на сумму около $1 трлн, однако разработка месторождений лития под руководством движения «Талибан» в ближайшей перспективе маловероятна. С такими оценками выступила телекомпания CNN со ссылкой на данные властей США и мнение экспертов.

Телекомпания напоминает о том, что в 2010 году Министерство обороны США выступило с оценками, согласно которым залежи полезных ископаемых в Афганистане оцениваются приблизительно в $1 трлн. В первую очередь речь идет о железе, меди и золоте.

Однако, как подчеркивает CNN, на территории страны также имеются «одни из самых богатых месторождений лития». Этот металл необходим в производстве многоразовых батарей, используемых в том числе в производстве электромобилей.

«Афганистан, определенно, располагает одними из наиболее богатых залежей как драгоценных металлов, так и металлов, необходимых для развивающейся экономики 21-го века», – приводит CNN мнение ученого, эксперта по вопросам безопасности, основателя компании Ecological Futures Group Рода Шуновера.

Разработка месторождений лития, по оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), занимает в среднем около 16 лет. Таким образом, указывает CNN, вероятность того, что талибы с приходом к власти в Афганистане займутся добычей этого металла, крайне мала. «Талибан» получил власть, но процесс становления повстанческой группировки в статусе национального правительства будет очень непростым, – приводит CNN слова специалиста по вопросам Азии в британской компании Verisk Maplecroft Джозефа Паркеса. – До функционального управления месторождениями минералов еще, видимо, очень далеко».

Эксперты отмечают, что частные компании также наверняка не решатся инвестировать в разработку месторождений на территории Афганистана. При этом телекомпания не исключает, что в этом могут быть заинтересованы Пакистан, Индия и Китай.

Ранее аналитики CNBC указывали, что Китай одним из первых может начать сотрудничать с талибами и попытаться использовать редкоземельные металлы Афганистана. Спустя несколько часов после того как талибы взяли под контроль Кабул, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунинг заявила, что Пекин готов к «дружественному сотрудничеству с Афганистаном». По ее словам, Китай уважает суверенитет и волю всех группировок в стране, а также поддерживает контакт с афганскими талибами, что играет конструктивную роль в продвижении политического урегулирования афганской проблемы. Талибы «неоднократно» заявляли, что «надеются на участие Китая в восстановлении и развитии Афганистана», добавила Хуа.

В конце июля министр иностранных дел Китая Ван И встретился с главой политического комитета афганских талибов муллой Абдул Гани Барадаром. Китайские СМИ заявляют, что нет оснований полагать, что Китай введет войска в Афганистан. Однако страна может «внести свой вклад в послевоенное восстановление и развитие», продвигая проекты в рамках предложенной Китаем инициативы «Один пояс и один путь» – плана инвестиций в инфраструктуру для строительства железнодорожных, автомобильных, морских и других путей из Китая в Центральную Азию, Африку и Европу.

Недавно стало известно, что «Талибан» передислоцировал этнических уйгуров из района, который расположен у границы Афганистана с Китаем, сообщает «Радио Свобода». Требование об этом было озвучено властями КНР в отношении уйгуров – членов «Исламской партии Туркестана» («Исламское движение Восточного Туркестана»).

По мнению экспертов, опрошенных «Радио Свобода», этот шаг свидетельствует о растущей координации между Пекином и талибами. Уйгуры переброшены с северо-востока Афганистана – провинции Бадахшан, расположенной вдоль 76-километровой границы, в другие районы, в том числе в восточную провинцию Нангархар, уточнил афганский военный чиновник, осведомленный о событиях. Пока неясно, передаст ли их «Талибан» китайским властям.

КНР неоднократно просила «Талибан» разорвать связи с «Исламским движением Восточного Туркестана». По некоторым данным, будучи у власти еще в 1990-х, талибы позволяли уйгурам действовать на своей территории, сохраняя связь с ними и после вторжения американцев в 2001 году. Еще до того как «Талибан» снова пришел к власти в августе 2021-го, появлялись сообщения о том, что Пекин предлагал помощь и сотрудничество в обмен на выполнение ряда условий, которые включали разрыв контактов с уйгурами.

Как писал ранее TRT на русском, Китай пообещал руководству движения привлекать инвестиции для восстановления страны. Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид в интервью газете La Repubblica сообщил, что в Пекине заявили о готовности инвестировать в Афганистан. «Китай станет главным партнером талибов в вопросе восстановления страны. Поддержка Китая – особый шанс для развития Афганистана. Пекин был нашим главным партнером и представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, поскольку китайское правительство готово инвестировать и восстанавливать нашу страну», – заверил Муджахид. Издание South China Morning Post пояснило, что в обмен на поддержку китайские дипломаты потребовали от представителей движения прекратить все виды сотрудничества с уйгурами.