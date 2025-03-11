ПОЛИТИКА
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В ЕС заявили: «время иллюзий» закончилось
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала увеличить военные расходы стран ЕС до 3% ВВП, заявив о новой реальности отношений с Россией
В ЕС заявили: «время иллюзий» закончилось
Урсула фон дер Ляйен / AFP
11 марта 2025 г.

Председатель Европейской комиссии призвала государства-члены ЕС увеличить расходы на оборону выше 3% ВВП во время дебатов в Европейском парламенте во вторник.

«Сегодня мы тратим чуть меньше 2% нашего ВВП на оборону. Каждый анализ сходится в том, что нам нужно выйти за пределы 3%", — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что поскольку годовой бюджет ЕС составляет чуть более 1% ВВП блока, основную часть новых инвестиций должны взять на себя государства-члены.

«Некоторые верили, что Россию можно интегрировать в экономическую и оборонную архитектуру Европы. В то время как другие надеялись, что мы можем бесконечно полагаться на полную защиту Америки. И поэтому мы снизили бдительность», — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что «время иллюзий» закончилось, призвав блок укрепить свою способность к самозащите.

Председатель Еврокомиссии также повторила о «срочной необходимости» устранить пробелы в военных поставках Украине и обеспечить «надежные гарантии безопасности» как для Украины, так и для всего континента.

«[Президент РФ] Владимир Путин неоднократно доказывал, что он враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать. И мы знаем, что российский военный комплекс производит больше, чем наш», — сказала фон дер Ляйен, подчеркнув, что Кремль тратит на свою армию больше, чем вся Европа вместе взятая.

«Мы все хотели бы жить в более мирные времена. Но я уверена, что если мы высвободим нашу промышленную мощь, мы сможем восстановить сдерживание против тех, кто стремится нанести нам вред», — добавила она.

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