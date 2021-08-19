Вашингтон и Оттава договорились о шагах по модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), говорится в совместном заявлении министров обороны США и Канады Ллойда Остина и Харджита Сингх Саджана.

Как отмечается в заявлении, нарастающее стратегическое соперничество, быстрое развитие технологий и изменение климата снижают оборонные возможности двух стран, что увеличивает и усложняет угрозу ракетной атаки на страны Северной Америки.

NORAD должно быстрее замечать и решительнее принимать ответные меры в связи с воздушно-космическими и морскими угрозами на северных рубежах. Также министры обороны этих стран в ходе телефонного разговора в минувшую субботу договорилисьв ближайшие годы модернизировать, развивать и адаптировать NORAD таким образом, чтобы оно обеспечивало постоянный контроль и понимание угроз, а также предоставляло возможности предотвратить возможную агрессию против стран Северной Америки.

Оборонные ведомства двух стран планируют повысить свои технологические возможности по выявлению возможных угроз, в том числе за счет введения в эксплуатацию новейших загоризонтных систем радиолокационного слежения.

Также планируется увеличить расходы на модернизацию инфраструктуры NORAD в Арктике и усовершенствовать возможности двух стран по координации действий в регионе. Министерства обороны двух стран рассчитывают направить инвестиции на исследования и разработку новых вооружений.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки – объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады, основные задачи которой состоят в обеспечении контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, раннего предупреждения о воздушно-космическом нападении, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран. Командование NORAD располагается в городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Штаб командования находится на авиабазе Петерсон, а постоянный командный пункт расположен в специальном укрепленном бункере внутри горы Шайенн южнее города.