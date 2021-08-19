Директор ЦРУ Билл Бернс находился в шестидневной поездке по Ближнему Востоку, когда талибы захватили Кабул, сообщает Axios.

​​​​​​​Этот факт может свидетельствовать о том, что ЦРУ не считало крах правительства Афганистана неизбежным. ЦРУ действительно предупреждало о таком сценарии, сообщает NBC News, но официальные лица, которых опросила New York Times, говорят, что аналитики спецслужбы не называли никаких временных рамок, когда это может произойти.

Бернс отправился в ближневосточное турне 10 августа. Сперва он посетил Израиль и Палестину, где провел встречи с высокопоставленными официальными лицами с обеих сторон, а затем отправился в Ливан. 15 августа директор ЦРУ встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также региональные вопросы, такие как ситуация в Ливии, кризис в отношенияхКаира с Эфиопией из-за гидроэлектростанции «Хидасэ» и израильско-палестинский конфликт.