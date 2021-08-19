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Падение Кабула застало врасплох директора ЦРУ
Билл Бернс находился в шестидневной поездке по Ближнему Востоку, когда талибы взяли под контроль столицу Афганистана. Этот факт может свидетельствовать о том, что ЦРУ не считало крах правительства Афганистана неизбежным
Падение Кабула застало врасплох директора ЦРУ
Падение Кабула застало врасплох директора ЦРУ / Others
19 августа 2021 г.

Директор ЦРУ Билл Бернс находился в шестидневной поездке по Ближнему Востоку, когда талибы захватили Кабул, сообщает Axios.

​​​​​​​Этот факт может свидетельствовать о том, что ЦРУ не считало крах правительства Афганистана неизбежным. ЦРУ действительно предупреждало о таком сценарии, сообщает NBC News, но официальные лица, которых опросила New York Times, говорят, что аналитики спецслужбы не называли никаких временных рамок, когда это может произойти.

Бернс отправился в ближневосточное турне 10 августа. Сперва он посетил Израиль и Палестину, где провел встречи с высокопоставленными официальными лицами с обеих сторон, а затем отправился в Ливан. 15 августа директор ЦРУ встретился с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане, а также региональные вопросы, такие как ситуация в Ливии, кризис в отношенияхКаира с Эфиопией из-за гидроэлектростанции «Хидасэ» и израильско-палестинский конфликт.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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