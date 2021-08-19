ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Длина колючей проволоки на границе Литвы и Беларуси увеличивается
Литовские пограничники сдерживают поток нелегальных беженцев на границе с Беларусью с помощью забора из колючей проволоки высотой в 4 метра. В этом году эту границу незаконно пересекли 4124 человека из Ирака, Камеруна и Конго. Литовцы обвиняют белорусские власти в использовании нелегальных мигрантов против стран ЕС в ответ на санкции. #Литва #Беларусь #граница
Длина колючей проволоки на границе Литвы и Беларуси увеличивается / Others
19 августа 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us