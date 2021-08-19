Длина колючей проволоки на границе Литвы и Беларуси увеличивается

Литовские пограничники сдерживают поток нелегальных беженцев на границе с Беларусью с помощью забора из колючей проволоки высотой в 4 метра. В этом году эту границу незаконно пересекли 4124 человека из Ирака, Камеруна и Конго. Литовцы обвиняют белорусские власти в использовании нелегальных мигрантов против стран ЕС в ответ на санкции. #Литва #Беларусь #граница