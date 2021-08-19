Евросоюз с 20 августа будет признавать сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные в Турции, в Украине и Северной Македонии, сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в странах Евросоюза с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», – сказано в сообщении.

В то же время власти Северной Македонии, Турции и Украины признали европейские сертификаты о вакцинации для поездок из государств Евросоюза в эти страны.

​​​​​​​В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что она продолжает сотрудничать с другими третьими странами с целью подключения их сертификатов к системе Европейского союза.

Российские сертификаты о вакцинации Евросоюзом все еще не признаются. Министр иностранных РФ Сергей Лавров на этой неделе рассказал, что Россия и Европейский союз уже обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19, однако пока по этому вопросу остаются «признаки торможения», замедляющие процесс.