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Евросоюз признал выданные в Турции сертификаты о вакцинации от COVID-19
Также признаются сертификаты, выданные в Украине и в Северной Македонии. Признание сертификатов означает, что теперь эти страны будут подключены к системе Евросоюза. Российские сертификаты все еще не признаются
Евросоюз признал выданные в Турции сертификаты о вакцинации от COVID-19
Евросоюз признал выданные в Турции сертификаты о вакцинации от COVID-19 / Others
19 августа 2021 г.

Евросоюз с 20 августа будет признавать сертификаты о вакцинации от COVID-19, выданные в Турции, в Украине и Северной Македонии, сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Это означает, что эти страны будут подключены к системе ЕС и что COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в странах Евросоюза с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС», – сказано в сообщении.

В то же время власти Северной Македонии, Турции и Украины признали европейские сертификаты о вакцинации для поездок из государств Евросоюза в эти страны.

​​​​​​​В сообщении Еврокомиссии также отмечается, что она продолжает сотрудничать с другими третьими странами с целью подключения их сертификатов к системе Европейского союза.

Российские сертификаты о вакцинации Евросоюзом все еще не признаются. Министр иностранных РФ Сергей Лавров на этой неделе рассказал, что Россия и Европейский союз уже обсуждают возможность взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19, однако пока по этому вопросу остаются «признаки торможения», замедляющие процесс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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