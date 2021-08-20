Министерство иностранных дел Испании не разрешило двум кораблям Военно-морского флота России – противолодочному кораблю «Вице-адмирал Кулаков» и спасательному буксирному судну «Алтай» – стоянку в порту в Сеуте на северном побережье Африки.

Внешнеполитическое ведомство запросило у экипажей сведения о маршруте и конечной цели похода кораблей. Российская сторона не предоставила информацию в ответ, сообщает испанская газета El Pais.

Корабли планировали трехдневную стоянку с 18 по 20 августа. В эти дни члены экипажей могли бы сделать заправку топливом, закупить продовольствие и побывать в городе.

Прошение русских кораблей о заходе в порт испанское министерство обороны передало в МИД Испании, считая этот вопрос политическим. МИД в свою очередь затребовал данные и принял решение на фоне предстоящего весной следующего года в Испании саммита глав государств и правительств НАТО.

Практика остановки у берегов Испании российских кораблей существовала в течение последних нескольких лет, пишет газета El Confidencial. Это нравилось Великобритании, которая неоднократно выражала свое недовольство присутствием российских кораблей в порту Сеут, потому как недалеко от него находится ее военно-морская база в Гибралтаре. Этот военный объект занимает стратегическую позицию над Гибралтарским проливом, соединяющим Средиземное море с Атлантическим океаном и является передовым объектом НАТО.

Военные корабли России, следующие в Сирию, раньше останавливались для дозаправки и пополнения продуктовых запасов у берегов Мальты. Но в 2016 году власти островного государства также пересмотрели свое решение и запретили стоянку.

Как сообщала ранее Lenta.ru, в начале августа у побережья Дании временно потерял ход российский атомный подводный ракетный крейсер «Орел». Подлодка возвращалась из Санкт-Петербурга после участия в параде в День Военно-морского флота России.