В Кабуле младенца передали американским военным через колючую проволоку

У стены аэропорта Кабула сняли на видео, как через колючую проволоку передают маленького ребенка солдатам США, охраняющим территорию. Неизвестно – передали его семье в здании аэропорта или другим лицам, собирающимся попасть на рейс из Афганистана. #Кабул #Афганистан #США