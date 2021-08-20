20 августа 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Кабуле младенца передали американским военным через колючую проволоку
У стены аэропорта Кабула сняли на видео, как через колючую проволоку передают маленького ребенка солдатам США, охраняющим территорию. Неизвестно – передали его семье в здании аэропорта или другим лицам, собирающимся попасть на рейс из Афганистана. #Кабул #Афганистан #США
У стены аэропорта #Кабула сняли на видео, как через колючую проволоку передают маленького ребенка солдатам #США, охраняющим территорию. Неизвестно – передали его семье в здании аэропорта или другим лицам, собирающимся попасть на рейс из #Афганистана / Others
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