ПОЛИТИКА
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Рассчитывают ли россияне дожить до победы над старостью?
Большинство россиян не надеются дожить до времени, когда ученые смогут управлять процессом старения. Но, даже став долгожителями, почти половина хотела бы выйти на пенсию по закону, хотя некоторые готовы работать и до 120 лет
Рассчитывают ли россияне дожить до победы над старостью?
Фото: РИА Новости / Others
20 августа 2021 г.

Половина опрошенных жителей России (50%) считают, что не доживут до времени, когда наука победит старение. Еще почти треть респондентов (27%) не уверены, что застанут этот момент. Оптимистично настроены 14% участников исследования и лишь 9% едва надеются, что это произойдет при их жизни. Такие данные приводит РБК, основываясь на результатах опроса сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

На вопрос о том, когда же ученые смогут замедлить процесс старения, большинство (42%) опрошенных ответили, что в отдаленном будущем. Никогда этого не будет, полагают 35% участников опроса, в ближайшие 50 лет – 13% и в течение предстоящих 12-20 лет – только 10%.

Между тем, каждый второй россиянин (46%) сообщил, что не заботится о своем здоровье. Еще треть участников (32%) рассказали, как временами прибегает к различным оздоровительным процедурам. О том, что ведут здоровый образ жизни, следят за питанием, физически активны, дали понять 22% респондентов, принимают специальные препараты и БАДы – 6%, занимаются йогой, медитацией – 5%, бывают у косметологов 3% опрошенных.

У россиян также спросили, до какого возраста захотели бы они работать, если бы в стране существенно увеличилась продолжительность жизни. Трудились бы до 80 лет 26% респондентов, до 100 лет – 5%, до 120 лет – 7%. Вышли бы на заслуженный отдых по наступлению действующего пенсионного возраста 46% участников исследования.

В рамках исследования были опрошены свыше 5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее TRT на русском писал, что японские ученые нашли лекарство от старения. Они открыли механизм, помогающий организму избавляться от старых клеток.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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