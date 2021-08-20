Половина опрошенных жителей России (50%) считают, что не доживут до времени, когда наука победит старение. Еще почти треть респондентов (27%) не уверены, что застанут этот момент. Оптимистично настроены 14% участников исследования и лишь 9% едва надеются, что это произойдет при их жизни. Такие данные приводит РБК, основываясь на результатах опроса сервиса «Работа.ру» и «СберНПФ».

На вопрос о том, когда же ученые смогут замедлить процесс старения, большинство (42%) опрошенных ответили, что в отдаленном будущем. Никогда этого не будет, полагают 35% участников опроса, в ближайшие 50 лет – 13% и в течение предстоящих 12-20 лет – только 10%.

Между тем, каждый второй россиянин (46%) сообщил, что не заботится о своем здоровье. Еще треть участников (32%) рассказали, как временами прибегает к различным оздоровительным процедурам. О том, что ведут здоровый образ жизни, следят за питанием, физически активны, дали понять 22% респондентов, принимают специальные препараты и БАДы – 6%, занимаются йогой, медитацией – 5%, бывают у косметологов 3% опрошенных.

У россиян также спросили, до какого возраста захотели бы они работать, если бы в стране существенно увеличилась продолжительность жизни. Трудились бы до 80 лет 26% респондентов, до 100 лет – 5%, до 120 лет – 7%. Вышли бы на заслуженный отдых по наступлению действующего пенсионного возраста 46% участников исследования.

В рамках исследования были опрошены свыше 5 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.

Ранее TRT на русском писал, что японские ученые нашли лекарство от старения. Они открыли механизм, помогающий организму избавляться от старых клеток.