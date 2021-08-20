Движение «Талибан» выразило поддержку ООН и просит организацию продолжить гуманитарную деятельность в Афганистане.

«У нас есть рабочие контакты. Они нас всегда заверяют в поддержке. Они нам опять выразили поддержку и попросили нас продолжать оставаться здесь и оказывать гуманитарную помощь», – цитируют «РИА Новости» координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиза Алакбарова.

По его словам, практическое взаимодействие между гуманитарным офисом ООН в Кабуле и «Талибаном» длится уже 18 лет, однако за последние дни конкретных договоренностей с представителями движения у Организации Объединенных Наций не было.

Стороны будут прорабатывать детали, уточнять все моменты с представителями движения. Например, одним из важных предметов обсуждения ООН считает вопрос доступа работающих в гуманитарных миссиях женщин к месту службы, заявил Рамиз Алакбаров. По его словам, в некоторых районах женщины сталкиваются с такими препятствиями, однако «все зависит от того, кто является командиром в каком районе»: «Пока централизованных инструкций мы не видели».

Как сообщал ТАСС, свое присутствие в Афганистане не планирует сокращать международный комитет Красного Креста (МККК), проработавший в стране порядка 30 лет.

Глава делегации МККК в Кабуле Элой Филлион заявил, что Красный Крест продолжит оказание помощи нуждающимся в Кандагаре, Герате и Лашкаргахе.

Талибы подошли к Кабулу 15 августа, после чего представители властей покинули столицу. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Его местонахождение достоверно неизвестно. Появлялись сообщения, что Гани улетел в Таджикистан, Узбекистан или Оман. Уже вечером 15 августа талибы вошли в Кабул, не встречая никакого сопротивления. В настоящий момент они контролируют практически всю территорию Афганистана. Только на территории столичного аэропорта действуют американские военные, которые обеспечивают эвакуацию иностранцев и афганцев на военно-транспортных самолетах.