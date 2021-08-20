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В Чечне восстановили средневековую крепость и мечеть
Шаройский историко-архитектурный комплекс открыли после масштабной реконструкции. На территории Шаройского района расположены десятки объектов культурного наследия средневековой архитектуры
В Чечне восстановили средневековую крепость и мечеть
Фото: grozny-inform / Others
20 августа 2021 г.

В Шаройском районе Чечни завершилась реставрация Шаройского историко-архитектурного комплекса, включающего в себя до 100 объектов культурного наследия средневековой архитектуры, в том числе средневековую крепость, рассчитанную на 300 молящихся мечеть, 26 жилых и 7 боевых башен, сообщает IslamNews.

Историки оценивают возраст укрепленного древнего поселения в 1500 лет. Крепость восстанавливали не только архитекторы, но и краеведы, досконально изучившие архивные документы и помогавшие строителям воссоздать изначальный облик башенного комплекса. При реставрации использовались материалы близкие по составу к тем, которые применялись 1500 лет назад. Был восстановлен как внешний облик укрепленного города, так и внутренние интерьеры зданий.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что намерен восстановить и другие объекты культурно-исторического наследия республики, которые могли бы помочь студентам изучить историю родного края, а также привлечь туристов.

В апреле в Саудовской Аравии после двадцатилетнего простоя открылась мечеть, построенная 900 лет назад, писалTRT на русском. Мечеть ат-Тауля долгое время была заброшена, однако власти отреставрировали ее, избегая применения современных технологий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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