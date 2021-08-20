В 2019 году президент РФ подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». После этого начался процесс «огражданивания» жителей так называемых ОРДЛО (самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик»). Эта акция преследует несколько целей. Во-первых, фиктивная легитимация непризнанных территорий. Во-вторых, острая необходимость в новых избирателях. В-третьих, появляется повод для официального вторжения РФ в Украину под предлогом «защиты российских граждан» – как это было в Цхинвальском регионе (так называемой Южной Осетии).

Как утверждает первый зампредседатель комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, по состоянию на июль 2021 российскими гражданами по упрощенной схеме стали 611 тыс. жителей ОРДЛО. А по данным начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова, на февраль новых «русских» уже было 639 тысяч – на 28 тысяч больше.

Выборы

Нет смысла останавливаться на попытке легитимизировать функционирование фейковых «республик»: для Кремля они только средство, а не цель. Морковку на веревочке повесили лишь для того, чтобы снять социальное напряжение в серой зоне.

А вот привлечение жителей ОРДЛО к выборам более насущно – цинично. В России считают, что в ОРДЛО живут более патриотичные и идейно пропутинские люди, в то время как в самой России население подустало от Путина и «испорчено либерализмом». При этом пророссийскость обнищавшего по вине России местного населения поддерживается исключительно запугиванием «украинскими нацистами».

«Единой России», чей рейтинг за последние годы резко просел, критически важно привлечь на свою сторону новых избирателей. В Крыму люди разочарованы «Единой Россией», и избирательная лояльность к правящей партии может быть обеспечена только принудительным путем. А вот в ОРДЛО пока еще теплится надежда на Россию-матушку.

Понимая, что жители ОРДЛО, как предполагалось раньше, не поедут голосовать в Ростовскую область, Россия дала им право на электронное голосование. А чтобы мотивировать новых избирателей, Кремль решил их подкупить, обещая выплатить семьям с детьми единоразовое пособие в 10 тысяч рублей. Но для его получения необходимо доказать факт проживания на территории РФ. Это вызвало негодующие комментарии в соцсетях: их авторы уже начинают осознавать, что получили дефектное гражданство.

Закон Украины об утрате гражданства

Чтобы как-то прекратить эту паспортную вакханалию, украинские парламентарии внесли на рассмотрение Верховной Рады проект Закона об автоматической утрате гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданства государства-агрессора (РФ). На данный момент формулировки выглядят как эскиз, подробной терминологии и процедуры нет.

Основные положения законопроекта следующие. Добровольное приобретение гражданства РФ – основание для автоматической утраты украинского гражданства с момента смены гражданства. При этом не требуется соответствующего указа президента Украины.

Текст вызвал достаточно критики внутри Украины, его создателей обвиняли в популизме и дилетантизме. Одна из претензий – по Конституции Украины гражданин Украины не может быть лишен гражданства.

Сама идея не противоречит ст.7 Европейской конвенции о гражданстве, допускающей утрату гражданства ex lege (по закону). В числе оснований – прохождение воинской службы в иностранном государстве, поведение, причиняющее серьезный ущерб жизненно важным интересам государства(государственная измена, работа на иностранные спецслужбы) и т.д. Ключевое же условие для применения процедуры утраты гражданства Украины – добровольность и осознанность приобретения гражданства государства-агрессора.

При этом критики смешивают понятия лишения гражданства и его утраты. И здесь Конституция – на стороне авторов законопроекта. Согласно статье 7 основания для прекращения украинского гражданства определяются законом. При этом упоминаемая критиками ст.25 Конституции говорит о невозможности лишения гражданства. И то, и то входит в понятие «прекращение гражданства».

Утрата происходит при наступлении указанных в законе обстоятельств без вмешательства государства (поэтому для констатации этого факта не нужен указ президента Украины). Лишение же предполагает административные или судебные решения компетентных государственных органов. И если такая утрата не приводит к безгражданству, то у международных организаций по правам человека не должно возникнуть претензий к Украине. По крайней мере, это следует из положений доклада в ООН о правах человека A/HRC/25/28 от 19 декабря 2013 года.

Принуждение к добровольности

Итак, все упирается в выяснение обстоятельств, при каких жители ОРДЛО получили российские паспорта – добровольно или принудительно. С формальной точки зрения, соответствующие государственные органы ориентируются на законодательство.

Согласно указу президента РФ, жители ОРДЛО при подаче заявления на гражданство должны приносить присягу на верность российскому государству. В законодательно утвержденном тексте присяги сказано, что претенденты на российское гражданство принимают его добровольно и осознанно. А это значит, что жители ОРДЛО должны осознавать, что если законопроект будет принят и вступит в силу, они автоматически перестают быть украинскими гражданами в момент получения паспорта государства-агрессора.

Для восстановления утраченного украинского гражданства факт принуждения к получению российских паспортов придется доказывать самим «новым русским» уже в украинских судах или ЕСПЧ. И один из веских аргументов – подтверждение факта оккупации ОРДЛО Россией.

Гражданство как финансовая пирамида

По большому счету, российское гражданство для жителей ОРДЛО чем-то сродни финансовым пирамидам вроде приснопамятной МММ. Путинский указ требует от заявителей «клятвы», что у них отсутствуют основания для отклонения просьбы о принятии российского гражданства. Такие основания содержатся в статье 16 Закона о гражданстве РФ. В их числе – участие в вооруженных конфликтах за пределами РФ (по международному праву и российскому законодательству война в Донбассе полностью подпадает под это определение).

И здесь неважно, что Россия трактует войну на Донбассе как внутриукраинский конфликт. В этом «вооруженном конфликте» так или иначе принимало участие огромное число жителей ОРДЛО, и любой из них при подаче заявления о приобретении российского гражданства, скрыв факт этого участия, сам себе подписывает приговор с открытой датой.

Новые граждане РФ, выполнив какие-то нужные Кремлю функции (проголосовав в Госдуму или дав повод к вооруженному вторжению российской армии в Украину), могут быть вполне законно «изгнаны» обратно в украинское правовое поле. И без украинского гражданства они становятся апатридами (лицами без гражданства) – со всеми вытекающими политическими и социальными последствиями. Единственным документом, удостоверяющим их личность, будет паспорт «ДНР» или «ЛНР».

И в безвыходном случае Украина вполне может обнародовать непубличную информацию об участии новых граждан РФ в боевых действиях. А публичную информацию легко получить в открытом доступе благодаря той же базе «Миротворец».

Международные последствия для России

ОБСЕ уже отказалась отправлять своих наблюдателей на выборы, тем самым заранее прогнозируя их подтасовку. Это вызвало резкую реакцию российских политиков, которые по Фрейду стали уверять, что на легитимность нового созыва Госдумы это не повлияет. Но не стоит обманываться: привлечение жителей ОРДЛО к думским выборам резко снизит уровень рукопожатности российских официальных лиц на международной арене.

Кроме того, привлечение жителей ОРДЛО к этим выборам может быть расценено как окончательная денонсация Россией Минских соглашений. Ведь, согласно российской интерпретации этого документа, первым пунктом прекращения войны в Донбассе является проведение выборов именно по украинскому законодательству. И Украина вполне может убедить своих западных контрагентов в необходимости либо отмены соглашений, либо его радикального «усовершенствования» под новые политические условия.

Уже понятно, что жители ОРДЛО в очередной раз стали заложниками Кремля, а вот у Украины появился широкий коридор для маневра. И если Украина сможет убедить международное сообщество не признавать результат думских выборов, последствия этого непризнания должны будут разделить все россияне.