В России в августе 2021 года резко выросли цены на похоронную ритуальную продукцию – гробы, деревянные кресты и ограды могил, пишет «Коммерсант».

Гробы с начала месяца подорожали на 30%, кресты – на 20%, а металлические оградки – в два с половиной раза. Производители гробов уже предупредили ритуальные агентства о подорожании продукции на 30-60%, рассказал газете глава похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов.

По его оценкам, это самый заметный рост за 10 лет. «До сих пор цены на гробы росли в пределах инфляции», – объяснил Болтунов. В июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба находилась на уровне 7 тысяч рублей, в августе она выросла до более чем 9 тысяч. Более дорогие образцы уже подорожали с 15 тысяч рублей до 20-25 тысяч.

В московском ГБУ «Ритуал» рассказали, что несколько производителей предупредили их о росте цен на гробы в среднем на 15%. В подмосковной компании «Фаворит» подтвердили данные о росте цен на 30% и более, и предупредили, что это не последнее повышение.

​​​​​​​Вице-президент Союза похоронных организаций и крематориев России Владимир Родькин сообщил, что в каждом регионе РФ работает множество локальных производителей ритуальных товаров. «Повышение цен на гробы производителями точно не связано с монополизацией рынка», – заверил он. По словам Родькина, если деревянные гробы станут слишком дороги для определенных слоев населения, спрос сместится на более бюджетные варианты – например, на гробы из картонных материалов или ламинированной древесно-стружечной плиты.

Причина такого роста цен – резко выросшая стоимость металла и древесины. «Металл, который мы закупали для изготовления оградок в начале года по 40–45 тысяч рублей за тонну, теперь стоит не менее 110 тысяч рублей», – рассказал Болтунов.

Древесина же подорожала из-за высоких цен на мировом рынке и внутреннего дефицита. В мае Министерство промышленности и торговли РФ предупреждало, что в России иссякают запасы пиломатериалов. А с 1 января 2022 года из России запретят вывоз необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. Лесопромышленники стремятся вывезти лес до этого запрета, что и ведет к дефициту древесины.

На прошлой неделе TRT на русском рассказывал, что россиянам из-за снижения доходов приходится экономить на погребальных услугах. На это указывает разница между ростом смертности в РФ и объемом выручки ритуальных агентств.