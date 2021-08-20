ПОЛИТИКА
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Большинство россиян не может позволить себе отдых на море
Почти двум третям жителей РФ не по карману отдых даже на отечественном морском курорте. Заграничный отдых могут позволить себе менее четверти
Большинство россиян не может позволить себе отдых на море
Большинство россиян не может позволить себе отдых на море / Others
20 августа 2021 г.

Отпуск на российском морском курорте может позволить себе только 38% российских семей в стране, следует из результата проведенного негосударственным пенсионным фондом «Открытие» опроса, результаты которого публикует ТАСС.

Почти две трети опрошенных (62%) не могут позволить себе отдых даже на отечественном курорте. Отдых за границей по карману всего 22% респондентов.

Около трети опрошенных сообщили о наличии средств на детский отдых в школьном или загородном лагере – школьном или загородном. Треть опрошенных из-за эпидемической обстановки и вовсе не планировали семейный отдых где-то, кроме дачи.

Из-за непрекращающегося снижения доходов россияне отказывают себе в самом необходимом. В июле сообщалось, что более 9 млн россиян регулярно недоедают. Людям приходится экономитьи на погребальных услугах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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