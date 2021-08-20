Отпуск на российском морском курорте может позволить себе только 38% российских семей в стране, следует из результата проведенного негосударственным пенсионным фондом «Открытие» опроса, результаты которого публикует ТАСС.

Почти две трети опрошенных (62%) не могут позволить себе отдых даже на отечественном курорте. Отдых за границей по карману всего 22% респондентов.

Около трети опрошенных сообщили о наличии средств на детский отдых в школьном или загородном лагере – школьном или загородном. Треть опрошенных из-за эпидемической обстановки и вовсе не планировали семейный отдых где-то, кроме дачи.

Из-за непрекращающегося снижения доходов россияне отказывают себе в самом необходимом. В июле сообщалось, что более 9 млн россиян регулярно недоедают. Людям приходится экономитьи на погребальных услугах.