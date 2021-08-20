На выставке IDEF-2021 в Стамбуле турецкая компания FNSS Savunma Sistemleri представила первый серийный образец среднего танка Kaplan MT (Medium Tank). Он реализуется в рамках программы Modern Medium Weight Tank (MMWT) совместно с FNSS и индонезийским государственным объединением PT Pindad.

FNSS заявила, что процесс совершенствования конструкции завершен: данный первый серийный образец изготовлен для индонезийской армии, где он имеет местное название Harimau («Тигр»).

Танк Kaplan MT (Harimau) был совместно разработан в интересах вооруженных сил Индонезии по проекту MMWT в соответствии с соглашениями 2014 и 2015 годов между FNSS и индонезийским PT Pindad. В 2017 году были изготовлены два прототипа танка – первый в Турции на FNSS (представлен на выставке IDEF-2017 в Стамбуле в мае 2017 года) и второй – в Индонезии на PT Pindad, представлен на военном параде 5 октября 2017 года. Оба прототипа в 2017-2019 годах прошли активную программу испытаний в Индонезии.

Продемонстрированный на IDEF-2021 первый серийный образец танка Kaplan MT (Harimau) имеет некоторые внешние отличия от двух прототипов танка – в первую очередь, измененную носовую часть. Корпус и ходовая часть танка полностью созданы FNSS и представляют собой гусеничное шасси нового поколения Kaplan разработки FNSS, близкое к шасси представленной в 2015 году новой БМП FNSS Kaplan 30.

Башня танка – бельгийская стальная двухместная CMI Defence Cockerill 3105 новой серии Cockerill 3000 с оснащенной дульным тормозом 105 мм нарезной пушкой CMI Defence CT-CV 105HP и спаренным 7,62 мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в укладке корпуса машины. Орудие способно вести огонь стандартными 105 мм танковыми боеприпасами НАТО.

Танк имеет классическую компоновку, рассчитан на экипаж в три человека. Бронирование корпуса и башни танка Kaplan MT (Harimau), как заявляет разработчик, обеспечивает круговую защиту от бронебойной пули 14,5 мм с 200 м и может быть усилено навеской допмодулей. Танк имеет усиленную противоминную защиту и V-образное днище.

Минобороны Индонезии планирует заказать PT Pindad еще 52 танка Harimau в 2022 году, 19 машин в 2023 году и 17 в 2024 году.