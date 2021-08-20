На этой неделе общественность вновь всколыхнула тема, как люди называют своих детей. Во-первых, многие пришли в шок от семьи психологов, которая заявила, что имя их ребенка – Психосоматика. Отец, как будто подливая масла и в без того полыхавший в соцсетях огонь, восклицал у себя в аккаунте, демонстрируя свидетельство о рождении: «Быть отцом Психосоматики бесценно!». Во-вторых, стало известно, что одного новорожденного москвича назвали по фамилии нынешнего президента Америка – Байден. Однако эта вечная тема «не таких имен» вывела на другую, гораздо более интересную. Оказалось, что в России полно «Трампов», и они задолжали миллионы рублей, а «Маленькие газпромчики» занимаются доставкой продуктов.

А Трамп-то и не знает

Дело в том, что в 2016-м после победы на выборах Дональда Трампа в России массово стали появляться компании, которые решили назваться в честь новоизбранного американского президента. Многие русские, кстати, тогда были уверены: вот теперь-то заживем, вот теперь-то Дональд помирит нас со всем миром.

Чуда, конечно, не произошло, зато случилось забавное совпадение: когда от власти миллиардера не осталось и следа, фирмы с названием «Трамп» начали всплывать в судебных решениях. «Как и с самим бизнесменом, с ними постоянно кто-то судится», – отмечает издание «Секрет фирмы».

Надо сказать, что ни одна из российских фирм-должников к бизнесу Дональда Трампа и его Trump Organization не имеют никакого отношения. Однако их список внушительный.

Так, департамент имущества Москвы хочет отсудить у производственного объединения по бытовому обслуживанию населения «Трамп» 1,6 млн рублей. Во столько московские власти оценили несогласованную перепланировку взятого в аренду помещения. «Владимирские коммунальные системы» подали иск к другому «Трампу» – о взыскании задолженности в размере 50 844 рублей за неуплату коммунальных услуг.

В подмосковном Подольске от своего «Трампа» власти хотят, чтобы тот снес самострой.

А с петербургской «Трамп Групп» взыскали 116 000 рублей в адрес фирмы из Архангельской области.

Самый бедный – якутский «Трамп»

Но больше всего исков собрал якутский «Трамп». Курьезно, что самый первый он получил в год победы идейного вдохновителя: «Сахаагропродукт» отсудил тогда у тезки свежевыбранного американского президента более 250 000 рублей за неоплату холодильных камер. В 2019 году суд по иску вневедомственной охраны Росгвардии обязал якутского «Трампа» выплатить 6821 рубль за «экстренный выезд наряда группы задержания при поступлении тревожного извещения посредством сотовой связи». С того момента заявления в суды на «Трампа» в Якутии посыпались, как из рога изобилия. Всего с этой компании взыскали 1,6 млн рублей.

Генеральный директор якутского «Трампа» Егор Попов в разговоре с «Секретом» заявил, что назвать свою фирму в честь одиозного бизнесмена и политика решили «просто так», но он также отмечает, что известная фамилия все-таки влияла на узнаваемость компании. Сейчас ООО «Трамп» находится в стадии ликвидации.

«Веселый энтузиаст»

Вообще в России ежедневно регистрируются и ежедневно закрываются тысячи небольших компаний. Как правило, их уставной капитал составляет 10 тысяч рублей, и они не могут похвастаться оригинальностью «имен»: достаточно вспомнить однотипные вывески парикмахерских рядом с домом, цветочных магазинов, автомоек, торговых центров. В каждом городе России полно «Империй штор», «Империй сантехники», «Империй потолков». Но есть и исключения, причем в духе «Трампа».

Так, еще в 2018-м в Едином государственном реестре юридических лиц Znak.com нашел… «Маленький газпромчик». Вероятнее всего, данное ООО названо в честь «Газпрома» – одного из самых узнаваемых российских брендов не только в стране, но и за ее пределами. Но интересно, что на деле эта красноярская и уже, кстати, ликвидированная компания никак не была связана с газовым гигантом. «Маленький газпромчик» работал на рынке по доставке продуктов питания и ресторанных услуг.

Журналистам издания стало известно, что среди учредителей компании – екатеринбургский бизнесмен Иван Зайченко, владелец ресторана доставки готовых блюд, который известен не одним оригинальным названием. Например, он – совладелец ООО «Веселые энтузиасты», а в самом начале развития бизнеса им было создано ООО «Ну, держись, Уралмаш»: просто потому, что его ресторан открывался в одноименном микрорайоне Екатеринбурга. Как рассказывал сам Иван Зайченко, это было «просто смешное название», мол, ничего больше, никакого вызова известному Уралмашзаводу (или ОПС «Уралмаш»). Но на крупном предприятии тогда все равно сильно ругались.

Рестораторы отрываются

По статистике, больше всего оригиналов в России – в общепите. Например, в этой сфере в Екатеринбурге была замечена ООО «Кровавая Мэри», в Санкт-Петербурге – «Принц Уэльский». К слову, поклонники другого представителя британской королевской семьи живут в Нижнем Новгороде: свою компанию по оптовой продаже одежды и обуви они назвали ООО «Принц Гарри».

Издание The Village нашло кафе, бары и рестораны с названиями: «Оябун», «Коленки пчелы», «Сюси-Пуси», «Человек и пароход», «Мама Тута». «Почему «Мама Тута»? – объясняет владелец ресторана Арам Мнацаканов. – Поверьте, каждый раз меня спрашивают о названиях: еще когда открыл Probka в 2001 году. Потом «Рыба на Даче», MINE – в Берлине или сейчас – R14 в Питере, во всех названиях у меня больше истории, личного, чем маркетинга».

Действительно, эксперты отмечают, что это очень спорный вопрос, повлияет ли красивое название компании на ее развитие. Хотя многие в России по следам советского мультфильма все же верят: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».

Поэтому и существует нейминг – отдельный бизнес по названию бизнеса. Специальные агентства придумывают благозвучные наименования ресторанам и магазинам так, чтобы они отражали их суть и подчеркивали преимущества и отличия от конкурентов. Однако данная услуга не всем начинающим бизнесменам по карману: в лучшем случае за нее возьмут 5000 рублей. Но часто даже таких денег «в свободном обороте» у начинающих русских предпринимателей нет, поэтому справляются они своими силами.

Так, в деревне Капыревщина Смоленской области зарегистрировано ООО «Великая Русь – Святой престол», которое занимается производством мебели. И сам учредитель, между прочим, человек с необычным ФИО – Эль-Мессия Борислав Михайлович. В Набережных Челнах некий Горячев был одним из учредителей компании ООО «Ад», которая занималась ценными бумагами. А владелец уфимского ООО, работающего в сфере права, не побоялся назвать свою компанию «Тиран».

Почему бы и да?

Но если к странным названиям фирм россияне относятся уже с ухмылкой, то к тому, как незнакомые люди называют своих детей – никакой толерантности в России нет. Чего только не слышат в свой адрес родители, назвавшие своих детей нестандартно, то есть не Настями и не Сашами, от родственников, не говоря уже о совсем незнакомых им людях.

Тем не менее, эксперты отметили, что москвичи стали называть детей именами известных личностей или героев фильмов. В этом году появились на свет Элтон, Чарльз, Марк Фредерико и Форрест, Мадонна, Донателла, Пенелопа, Кайли. Также в именную моду пробрались географические названия, которые давно используются за рубежом. Новорожденная москвичка получила имя Венеция. Мальчикам дали имена Енисей, Байкал и Эльбрус.

Разорвавшейся бомбой стала новость о том, что некая семья психологов назвала свою дочь Психосоматикой. В инстаграме в адрес родителей новорожденной полились оскорбления, хотя некоторые умилялись и искренне искали ласковые сокращения.

На самом деле это был вброс. «Психосоматика» оказалось шуткой, которую, правда, многодетный отец поддерживал сутки и ради которой провел время в фотошопе, чтобы исправить настоящее имя в свидетельстве о рождении. «У кого что болит, тот о том и говорит, – объяснил свое поведение он потом. – То, как я назвал ребенка, это мое дело. А люди лезут в чужую жизнь. Им заняться больше нечем? Это же буллинг, неприкрытая агрессия. Это показательная ситуация». На самом деле дочерей в этой семье зовут Марта, Аврора, и сейчас родилась Ариадна.

Показательно здесь еще несколько моментов. Во-первых, почти никто из журналистов не спрашивал, правда это или нет – даже солидные издания не делали фактчекинг. А во-вторых, данную, как папа выразился, «шалость» вполне можно рассматривать в качестве хайпа с целью раскрутки аккаунта в соцсети, который используют в том числе предприниматели, называясь теми же «Трампами». TRT на русском уже рассказывал, что 80% работающих россиян хотели бы податься в блогеры и пилить контент. В том числе: «Вы неправильно поняли! Мы пошутили!»