ПОЛИТИКА
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Арестована мать российского инфобизнеса
Блогер-миллионник и известная предприниматель Александра Митрошина была задержана по прилете в Россию по делу об отмывании денег. Ей грозит до 10 лет тюрьмы
Арестована мать российского инфобизнеса
9 марта 2025 г.

7 марта в Сочи российские власти задержали Александру Митрошину, известную блогера и предпринимателя. Ее подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере. По версии следствия, она приобрела недвижимость в Москве, легализовав таким образом более 127 млн рублей, якобы полученных незаконным путем.

В 2023 году Следственный комитет завел на Митрошину дело о неуплате налогов. По версии следствия, она превысила лимит дохода для упрощенной системы налогообложения и, чтобы избежать более высоких налогов, использовала счета трех отдельных юридических лиц. В апреле 2023 года, спустя всего месяц после появления информации о претензиях налоговых органов, Митрошина публично заявила, что полностью урегулировала задолженность.

Блогер приехала в Россию впервые за два с половиной года — после переезда в Дубай в 2022 году. По словам ее окружения, перед поездкой она консультировалась с юристами, которые заверили, что все налоговые вопросы решены, пишет Forbes.ru.

Сейчас Митрошина находится под следствием. Согласно заявлению СК, она признала вину в полном объеме, а 10 марта суд изберет ей меру пресечения. По обвинению в отмывании средств ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Основную известность Митрошиной принесли курсы по маркетингу и продвижению в соцсетях, включая «Инсталогию», где стоимость обучения доходила до 500 тыс. рублей. В 2021 году, по ее утверждениям, интернет-проекты принесли ей почти 300 млн рублей — почти вдвое больше, чем за предыдущий год. Сама Митрошина называет себя «матерью» российского инфобизнеса.

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