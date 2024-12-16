ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль обстрелял школу в Газе
В результате израильской атаки на школу в Газе, где укрывались вынужденные переселенцы, погибли 43 человека, включая детей и женщин
Израиль обстрелял школу в Газе
С начала атак 7 октября в Газе погибли 44 976 человек / Reuters
16 декабря 2024 г.

Израильские силы обстреляли школу «Халиля Увейды» в городе Бейт-Ханун на севере сектора Газа, где укрывались вынужденные переселенцы, сообщают палестинские власти.

На пресс-конференции руководитель Медиа-офиса правительства Палестины Исмаил ас-Савабита заявил, что в результате атаки погибли 43 человека, включая женщин и детей. Кроме того, он сообщил, что с начала атак Израиль обстрелял более 213 приютов для вынужденных переселенцев, разрушив их и увеличив число жертв среди мирного населения.

Ас-Савабита также подчеркнул, что Израиль продолжает нападения на медицинские учреждения и лагеря беженцев. Только за последние двое суток атаки на лагеря «Нусайрат» и «Бурейдж» унесли жизни 42 палестинцев, а обстрел больницы «Кемаль Адуан» привел к гибели нескольких врачей и медработников.

Ранее Управление гражданской обороны сообщило об обнаружении обгоревших тел в разрушенной школе, где находились более 1500 человек. По данным ведомства, как минимум 10 человек сгорели заживо.

С начала атак 7 октября в Газе погибли 44 976 человек, включая 17 492 ребенка и 11 979 женщин. Ранены более 106 759 человек. Обстрелы школ, больниц и приютов продолжаются.

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