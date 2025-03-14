Президент Сирии Ахмед аш-Шара подписал декларацию об основных положениях временной конституции, разработанную комитетом юристов, политологов, ученых и журналистов.

На церемонии в Народном дворце в Дамаске присутствовали члены Конференции по национальному диалогу, глава Сирийского союза ученых Усама Рифаи и министр иностранных дел Асад Хасан Шейбани. Сирийский политолог Абдулхамид аль-Авак, принимавший участие в подготовке документа, озвучил его ключевые принципы.

Ахмед аш-Шара поблагодарил комитет за проделанную работу и подчеркнул важность принятия временной конституции для стабилизации страны.

«Мы надеемся, что это будет новая история Сирии, в которой мы заменим невежество знанием, а страдания — милосердием», — подчеркнул сирийский лидер.

МИД Катара приветствовал подписание декларации, назвав этот шаг «важным и историческим». В заявлении ведомства выражена надежда, что документ создаст основу для переходного периода и построения институционального и справедливого государства.

В Дохе отметили, что ключевые положения временной конституции — разделение властей, формирование комитета по разработке постоянной конституции, защита прав и свобод граждан, переходное правосудие — являются отправной точкой для будущего Сирии.

Катар призвал к региональной и международной поддержке, которая поможет Сирии достичь прогресса и стабильности. В заявлении подчеркнута поддержка суверенитета, территориальной целостности Сирии и стремления ее народа к свободе и развитию.