ПОЛИТИКА
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Землетрясения в Юго-Восточной Азии: возможны тысячи жертв
Смертоносные землетрясения прокатились по территории Мьянмы и Таиланда. Сохраняется угроза повторных толчков
Землетрясения в Юго-Восточной Азии: возможны тысячи жертв
/ Reuters
28 марта 2025 г.

Сильные землетрясения, прокатившиеся по территории Мьянмы и Таиланда, унесли жизни десятков человек, разрушив здания и инфраструктуру. По оценке Геологической службы США, количество погибших может достигать нескольких тысяч.

В Бангкоке обрушился 30-этажный небоскреб. По предварительным данным, погибли не менее 8 человек, под завалами остаются около 90.

В Бангкоке и агломерации проживают более 17 млн человек, многие из них живут в многоэтажных домах.

В столице Мьянмы Нейпьидо сразу после толчков рухнула диспетчерская вышка международного аэропорта, все дежурные сотрудники погибли.

Государственная телекомпания MRTV сообщила в приложении для обмена сообщениями Telegram, что в Мьянме погибли по меньшей мере 144 человека и 732 получили ранения.

В Мандалае, близ эпицентра, обрушилась мечеть — погибло не менее 10 человек. В городе Таунгу под завалами разрушенной школы могут находиться более 20 детей.

Спасательные работы продолжаются. В регионе сохраняется угроза повторных толчков.

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