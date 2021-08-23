Сбережения россиян на текущих валютных счетах в январе-июле увеличились на 17,6%, до $35,6 млрд, на первое августа. Подобного резкого роста, как за эти семь месяцев, не отмечалось с 2017 года, сообщает РБК, приводя данные Центрального банка РФ.

При этом средства на счетах в иностранной валюте в июле выросли на $895 млн, с начала года прирост составил $5,3 млрд. Приток по этой статье баланса за весь 2020 год достиг $8,3 млрд.

Объем срочных валютных вкладов российских граждан с начала 2021 года уменьшился на $3,8 млрд, или 6,2%, до $58 млрд на 1-е августа. В прошлом пандемическом году за январь-июль клиенты банков сняли с депозитов валюту на сумму в $9,7 млрд, используя ее для своих трат.

Эксперты, опрошенные изданием, считают: главной причиной возросших остатков на валютных счетах является желание россиян перераспределить финансовые средства. «Нулевые ставки в евро и очень низкие ставки в долларах даже до налогообложения способствуют тому, что депозиты, открытые ранее в валюте, не продлеваются», – считает заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин.

Ставки по депозитам в валюте низкие даже при размещении вклада на длительный срок, поэтому клиенты выбирают более ликвидные валютные счета, пояснил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

На поведение клиентов банков также могло повлиять ускорение инфляции, объяснил руководитель направления исследований финансового центра «Сколково–РЭШ» Егор Кривошея.

Средневзвешенная ставка по вкладам в долларах сроком до года была в июне на уровне 0,46%, от года – 0,65%. В евро доходность составляла 0,06% и 0,34% годовых соответственно.

Как писал ранее TRT на русском, в марте 2020 года, когда был объявлен локдаун, россияне забрали из банков 315 млрд руб.