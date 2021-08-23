Нехватка трудовых мигрантов привела к росту заработной платы низкоквалифицированных сотрудников с начала года на 25% и, соответственно, к повышению цен на услуги и продукты, пишет РБК со ссылкой на исследование портала Headhunter.

Так, в первом полугодии 2021 года спрос на разнорабочих увеличился, но возникший с началом пандемии дефицит работников из Центральной Азии все еще сохраняется.

Количество резюме стало больше лишь от соискателей из Казахстана и Беларуси. Но основная их часть рассматривают вакансии «в профессиях белых воротничков и могут работать удаленно», пояснила директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

По ее словам, низкая конкуренция – один-два человека на место – наблюдается в таких областях, как производство, транспорт, наем домашнего персонала.

Критическое положение сложилось в жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве и сельском хозяйстве. Недостаток линейного персонала сформировался у компаний из ритейла, общественного питания, бытовых услуг, службы такси и доставки.

Число вакансий за два года в сферах транспорта и логистики увеличилось на 136%, производства – на 127%, строительства – на 104%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявлял, что на российские строительные объекты необходимо привлечь в ближайшие три года порядка 5 млн трудовых мигрантов. Из-за нехватки около 1,2 млн рабочих власти рассматривают возможность привлечения на стройки заключенных.

Как ранее писал TRT на русском, трудовые мигранты теряют интерес к российскому рынку из-за резкого ослабления рубля, а подрядные организации страны предпочитают нанимать именно выходцев из Центральной Азии.