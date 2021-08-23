Министр обороны РФ Сергей Шойгу, предложенный президентом России в первую пятерку федерального списка кандидатов на выборах в Государственную думу от «Единой России», возглавит эту партию, спрогнозировал в интервью агентству URA.RU журналист, политолог, лидер «Российской партии свободы и справедливости» Максим Шевченко.

Действующий же председатель «Единой России» и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, считает эксперт, сложит свои полномочия. «Я думаю, что полное политическое небытие, полная отставка – это его удел. Его эпоха окончательно сейчас окончилась. Я думаю, его сменит Шойгу», – указал он.

По словам Шевченко, кресло руководителя российской партии власти будет для Шойгу «стартовой площадкой» к должности премьер-министра или статусу возможного преемника российского президента Владимира Путина.

С мнением о том, что нынешний министр обороны сместит Дмитрия Медведева на посту председателя «Единой России», согласен и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Уровень доверия к Шойгу выше, чем к Медведеву, тем не менее, последнего не стоит списывать с политического Олимпа, отметил эксперт.

«Сейчас партия будет входить сложный период политической жизни нашей страны, называемый транзитом власти, и здесь нужен сильный человек, сильное руководство, сильное единоначалие. Он для этого вполне подходит», – полагает Солонников, комментируя перспективы Сергея Шойгу на посту руководителя «Единой России».

Президент России, говоря ранее о Шойгу на съезде партии власти, подчеркивал, что тот является одним из ее основателей. «Его многие знают, в том числе как создателя МЧС, который сегодня эффективно решает сложнейшие задачи по укреплению армии и флота», – подчеркивал Владимир Путин.