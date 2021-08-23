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Банда черных риелторов организовывала убийства российских сирот ради жилья
В Самаре начался суд над предполагаемым черным риелтором Лилией Малебской. Женщину обвиняют в организации убийств выпускников детских домов ради получения прав на принадлежавшие им квартиры
Банда черных риелторов организовывала убийства российских сирот ради жилья
Банда черных риелторов организовывала убийства российских сирот ради жилья / Others
23 августа 2021 г.

В Самаре начался суд над предполагаемым черным риелтором Лилией Малебской, которую обвиняют в организации убийств выпускников детских домов ради получения прав на принадлежавшие им квартиры, сообщают «Известия».

Малебская и ее сообщники около 10 лет назад организовали убийства как минимум двух выпускников детских домов Самарской области. 19-летняя Наталья Асиянова из Тольятти исчезла осенью 2011 года, а в июле 2012 ее тело со следами насильственной смерти нашли в Ульяновской области.

Незадолго до исчезновения Асиянова получила квартиру от мэрии Тольятти. Тогда же, в 2011 году, на одном из городских пустырей обнаружили тело 20-летнего выпускника детского дома Виктора Никонова.

Малебская, ее гражданский муж Дмитрий Скороход, бывший кикбоксер Евгений Никольский и еще несколько жителей Самарской области были задержаны в рамках расследования уголовных дел лишь в 2019 году. Никольский уже осужден по обвинению в убийстве Асияновой, свою вину он не признал. Дело предполагаемой главы банды – Лилии Малебской – суд начал рассматривать в августе этого года. Дело будет слушаться с участием коллегии присяжных.

​​​​​​​Аналогичные случаи происходили в начале 2010-х и в других регионах РФ. Так, в Перми 12 выпускников детского дома лишилисьжилья после того, как мошенники убедили их продать квартиры и вложить полученные деньги в общий бизнес. Для предотвращения подобных ситуаций в России изменили правила предоставления жилья сиротам – теперь получатель не может распоряжаться ими в течение первых пяти лет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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