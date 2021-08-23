Более 12 млн жителей Ирака и Сирии оказались на грани гуманитарной катастрофы, говорится в опубликованном на сайте Управления по координации гуманитарных вопросов ООН докладе.

Аномальная жара, рекордно низкий уровень осадков и засуха лишили население этих стран доступа к питьевой и сельскохозяйственной воде, а также пище и электричеству. В настоящее время Сирия сталкивается с самой сильной за 70 лет засухой за 70 лет, говорится в отчете.

Засуха привела к истощению запаса воды в плотинах, из-за чего начались повсеместные перебои с энергоснабжением, поставившие инфраструктуру Ирака и Сирии на грань коллапса.

«Полный крах производства воды и продуктов питания для миллионов сирийцев и иракцев неизбежен», – говорит Карстен Хансен, региональный директор Норвежского совета по делам беженцев.

В Сирии из-за засухи под угрозой голода оказалось около 5 млн человек, еще 3 млн испытывают перебои с поставками электричества. В Ираке истощились значительные площади сельскохозяйственных угодий, под угрозой оказались рыболовство, производство электричества и питьевой воды, что угрожает жизни, по меньшей мере, 7 млн иракцев.