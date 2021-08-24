Россияне стали лидерами по количеству прибывших в Турцию иностранцев, с января по июль 2021 года страну посетили свыше 1,55 млн человек. При этом только в июле, в самый пик пляжного отдыха, из России приехало 807 тыс. граждан, такие данные обнародовало на своем сайте Министерство культуры и туризма Республики.

Всего за семь месяцев этого года в Турции побывали 10 млн иностранных туристов, в том числе граждане Германии – 1,26 млн человек, Украины – 1,11 млн человек.

По итогам первого полугодия на первом месте по турпотоку в Турцию находилась Украина (772,4 тыс. туристов). Россия шла на втором месте (746,7 тыс. туристов), третье место было у Германии (516,4 тыс. туристов). РФ в апреле ограничила авиасообщение с Турцией, с июня полеты как регулярных, так и чартерных рейсов были возобновлены.

Болгария и Иран также входили в первую пятерку стран за эти два периода.

В 2020 году Турцию посетили 2,1 млн россиян, в 2019 году – 6 млн.

Как писал ранее TRT на русском, россияне все чаще стали менять путевки на отечественные курорты в пользу отдыха в Турции. Граждане РФ выбирают турецкие курорты несмотря на то, что российские туроператоры подняли цены на туры после открытия авиасообщения минимум на 20%. Отдых в Турции все равно обойдется дешевле, чем каникулы на российском побережье с менее развитой инфраструктурой и сервисом.

При этом отпуск на российском морском курорте могут позволить себе только 38% российских семей в стране, почти двум третям жителей РФ (62%) это не по карману, сообщал ТАСС со ссылкой на результаты опроса негосударственного пенсионного фонда «Открытие».